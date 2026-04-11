        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!

        İstanbul'da, annesiyle beraber ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe, sokak ortasında saldırıya uğradı. Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne süren 2 kişi sopalarla saldırdı. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne de darp edilerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!

        İstanbul'da olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Sultangazi'deki Cebeci Mahallesinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi.

        "BİZE HAKARET ETTİ" DEDİLER

        DHA'daki habere göre ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü.

        ANNESİNE DE SOPAYLA VURDULAR

        Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı.

        2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR"

        Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli kadirsin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni de dövdüler" dedi.

        "BENİ İSTEMİYORLAR, DELİ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

        Kadir Gökçe ise "Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi.

