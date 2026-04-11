Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı: Orta Doğu'ya 2 bin asker | Dış Haberler

        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı: Orta Doğu'ya 2 bin asker

        ABD ve İran arasında İslamabad'da görüşme beklenirken, ABD'nin Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı

        Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.

        ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

        Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.

