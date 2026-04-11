        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü - Teknoloji Haberleri

        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı

        Giriş: 11.04.2026 - 06:56 Güncelleme:
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20.07'de (Türkiye saatiyle 03.07'de), California eyaletinin açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

        Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte, okyanus sularıyla buluştu.

        Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve inişi tamamlayan astronotlarla irtibat sağlandı.

        10 GÜNDE 1 MİLYON 118 BİN KM MESAFE KATETTİLER

        Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti.

        Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.

        NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı ve bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi.

        Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

        Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

        TRUMP, ASTRONOTLARI TEBRİK ETTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Artemis II misyonunu gerçekleştiren mürettebatı tebrik etti.

        Trump, "Tüm yolculuk olağanüstüydü, iniş kusursuzdu ve ABD Başkanı olarak, bundan daha gururlu olamazdım." ifadelerini kullandı.

        Orion uzay aracının yolcularını Beyaz Saray'a davet eden Trump, "Hepinizi yakında Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından, bir sonraki adımı gerçekleştireceğiz." diye ekledi.

        Öte yandan, Pasifik Okyanusu'nda bir süre soğuması beklenen Orion kapsülünün kapağı yardım ekipleri tarafından açılarak, uzay aracından astronotlar çıkarıldı.

        Önce botlara alınan astronotlar, daha sonra helikopterle yakında bekleyen bir gemiye getirildi.

        Astronotların durumlarının iyi olduğu ve dünya şartlarına hızlı adapte olduğu görüldü.

