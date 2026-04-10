Beşiktaş açıkladı: Forma sponsorluğu için dev anlaşma!
Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Siyah-Beyazlılar 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde gelir elde edecek
Giriş: 10.04.2026 - 18:30
Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlılar, Beko ile 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde sponsorluk anlaşması imzaladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ