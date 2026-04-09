Süper Lig statları havadan görüntülendi!
Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'in 68. sezonunda kullanılan 17 stat, havadan görüntülendi.
Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın maçlarını oynadığı söz konusu statlar, drone görüntüleriyle incelendi.
Ligde mücadelelere ev sahipliği yapan İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten ise 1'er stattan drone görüntüsü alındı.
EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR
Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumunda bulunuyor.
2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapıyor.
Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, 47 bin 430 taraftarı ağırlayabiliyor.
EN AZ SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR
Antalya'daki Alanya Oba Stadı, Süper Lig'de en az kapasiteye sahip stat olarak öne çıkıyor.
2011 yılından beri Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 727 seyirci kapasitesi bulunuyor.
STATLAR VE KAPASİTELERİ
Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de maçların yapıldığı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:
Atatürk Olimpiyat Stadı (Fatih Karagümrük) 77 bin 563 kapasite
RAMS Park (Galatasaray) 53 bin 978 kapasite
Chobani Stadı (Fenerbahçe) 47 bin 430 kapasite
Tüpraş Stadı (Beşiktaş) 42 bin 684 kapasite
MEDAŞ Konya Büyükşehir (TÜMOSAN Konyaspor) 41 bin 600 kapasite
Papara Park (Trabzonspor) 41 bin kapasite
Turka Araç Muayene Kocaeli (Kocaelispor) 34 bin 829 kapasite
Samsun Yeni 19 Mayıs (Samsunspor) 33 bin 303 kapasite
RHG EnerTürk Enerji (Kayserispor) 31 bin 856 kapasite
Gaziantep Stadı (Gaziantep) 30 bin 320 kapasite
Corendon Airlines Park (Antalyaspor) 29 bin 307 kapasite
ISONEM Park Gürsel Aksel (Göztepe) 23 bin 376 kapasite
Eryaman Stadı (Gençlerbirliği) 20 bin kapasite
Başakşehir Fatih Terim Stadı (RAMS Başakşehir) 17 bin 067 kapasite