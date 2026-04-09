        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig statları havadan görüntülendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig statları havadan görüntülendi!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:20
        Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'in 68. sezonunda kullanılan 17 stat, havadan görüntülendi.

        Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın maçlarını oynadığı söz konusu statlar, drone görüntüleriyle incelendi.

        Ligde mücadelelere ev sahipliği yapan İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten ise 1'er stattan drone görüntüsü alındı.

        EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

        Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumunda bulunuyor.

        2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapıyor.

        Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

        Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, 47 bin 430 taraftarı ağırlayabiliyor.

        EN AZ SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

        Antalya'daki Alanya Oba Stadı, Süper Lig'de en az kapasiteye sahip stat olarak öne çıkıyor.

        2011 yılından beri Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 727 seyirci kapasitesi bulunuyor.

        STATLAR VE KAPASİTELERİ

        Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de maçların yapıldığı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

        Atatürk Olimpiyat Stadı (Fatih Karagümrük) 77 bin 563 kapasite

        RAMS Park (Galatasaray) 53 bin 978 kapasite

        Chobani Stadı (Fenerbahçe) 47 bin 430 kapasite

        Tüpraş Stadı (Beşiktaş) 42 bin 684 kapasite

        MEDAŞ Konya Büyükşehir (TÜMOSAN Konyaspor) 41 bin 600 kapasite

        Papara Park (Trabzonspor) 41 bin kapasite

        Turka Araç Muayene Kocaeli (Kocaelispor) 34 bin 829 kapasite

        Samsun Yeni 19 Mayıs (Samsunspor) 33 bin 303 kapasite

        RHG EnerTürk Enerji (Kayserispor) 31 bin 856 kapasite

        Gaziantep Stadı (Gaziantep) 30 bin 320 kapasite

        Corendon Airlines Park (Antalyaspor) 29 bin 307 kapasite

        ISONEM Park Gürsel Aksel (Göztepe) 23 bin 376 kapasite

        Eryaman Stadı (Gençlerbirliği) 20 bin kapasite

        Başakşehir Fatih Terim Stadı (RAMS Başakşehir) 17 bin 067 kapasite

        Çaykur Didi Stadı (Çaykur Rizespor) 14 bin 879 kapasite

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Kasımpaşa ve Eyüpspor) 13 bin 797 kapasite

        Alanya Oba Stadı (Corendon Alanyaspor) 9 bin 727 kapasite

