Son dakika: İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
Reuters haber ajansı, İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ancak kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapan Reuters, Kasım'ın değil, yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldürüldüğü bilgisini geçti.
Giriş: 09.04.2026 - 10:41
İsrail, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği bir hava saldırısında İran destekli Lübnanlı grup Hizbullah'ın lideri Naim Kasım'ın yeğeninin öldürüldüğünü açıkladı.
Reuters haber ajansı İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde ilk olarak Hizbullah lideri Kasım'ın öldürüldüğü bilgisini paylaşsa da, daha sonra yeni bir düzeltme açıklaması yaparak Kasım'ın değil, yeğeni ve özel sekreteri Ali Yusuf Harşi'nin öldürüldüğü duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün yaptığı açıklamada Hizbullah lideri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulunmuştu.
Kasım'ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, "Sırası gelecek" demişti.
