        Haberler Dünyadan George Clooney ile Donald Trump arasında savaş suçlusu polemiği

        George Clooney ile Donald Trump arasında savaş suçlusu polemiği

        George Clooney, Donald Trump'ın İran'a yönelik "Bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" tehdidini savaş suçu olarak nitelendirdi. Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi

        Giriş: 09.04.2026 - 10:47
        Sözlü savaş kızıştı

        Hollywood yıldızı George Clooney, ABD Başkanı Donald Trump'ı her fırsatta eleştirmekten kaçınmıyor. Oscar ödüllü oyuncu, bu defa Trump'ın İran'a yönelik, "Bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" tehdidiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Böylece Clooney ile Beyaz Saray arasında uzun süredir devam eden sözlü savaş yeniden alevlendi.

        Clooney, dün İtalya'nın Cuneo kentinde lise öğrencilerine yaptığı konuşmada, Trump'ın, İran'a savurduğu tehdidiyle bir savaş suçu işlediğini söyledi.

        BEYAZ SARAY'DAN JET YANIT

        64 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Adalet İçin Clooney Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, "Bazıları Donald Trump'ın iyi olduğunu söylüyor. Ama eğer bir kişi, bir medeniyeti yok etmek istediğini söylerse, bu bir savaş suçudur. Muhafazakar bakış açısını destekleyebilirsiniz, ancak bir ahlak sınırı olmalı ve biz bu sınırı aşmamalıyız" ifadesini kullandı.

        Bunun üzerine Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung, Independent gazetesine açıklama yaparak, "Savaş suçları işleyen tek kişi, berbat filmleri ve korkunç oyunculuk yeteneği nedeniyle George Clooney'dir" dedi.

        "YÖNETİMİN SAVUNMASI NEDİR?"

        Clooney daha sonra Deadline'a konuşarak, “Aileler sevdiklerini kaybediyor. Çocuklar yakıldı. Dünya ekonomisi bıçak sırtında. Bunu, en üst düzeylerde güçlü bir şekilde tartışma zamanı. Çocukça isim takma zamanı değil. Ben başlayayım. Bir savaş suçu, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi ve Roma Statüsü'nde tanımlandığı gibi, bir ulusu fiziksel olarak yok etme niyeti olduğunda iddia edilir. Yönetimin savunması nedir? Batman ve Robin'de rol almış biri olarak beni başarısız bir oyuncu olarak nitelendirmeleri dışında? Ki buna memnuniyetle katılıyorum” dedi.

        Demokrat Parti destekçisi olduğunu her fırsatta açıkça dile getiren Clooney, 2025 yılında, o zamanki başkan Joe Biden'ı seçimde başkanlık yarışından çekilmeye çağıran bir makale yazarak New York Times'ta manşetlere çıkmıştı.

        FRANSIZ VATANDAŞLIĞI TEPKİSİ

        Kendisine yönelik eleştirilere, sert yanıtlar vermesiyle bilinen Trump, özellikle Clooney'den gelen eleştirilere, onu "ikinci sınıf film yıldızı", "üçüncü sınıf aktör", "sahte film oyuncusu", "harika bir film yapmaya asla yaklaşamamış" ve "arkadan bıçaklayan" gibi nitelendirmeler yaparak yanıt vermişti.

        Ocak ayında Trump, ünlü aktöre ve ailesine Fransız vatandaşlığı verilmesi kararını eleştirerek, Clooney çifti için, "Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi" nitelendirmesi yapmıştı. "Clooney, çok az sayıdaki ve tamamen vasat filmlerinden çok siyasetle daha fazla ün kazandı" diyen Trump, "O hiç de bir film yıldızı değildi, sadece siyasetteki sağduyudan sürekli şikayet eden sıradan bir adamdı" ifadesini kullanmıştı.

        "BAŞKANLA AYNI FİKİRDEYİM"

        Buna karşılık, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerine atıfta bulunan Clooney, "Mevcut başkanla tamamen aynı fikirdeyim. Amerika'yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım ayında başlayacağız" demişti. Clooney, Trump'ın seçim sloganı olan 'Amerika'yı yeniden büyük yap' (Make America great again) sözüne gönderme yapmıştı.

        George Clooney, bu yılın başında Fransız vatandaşlığı aldı. Oyuncu, kendisi ve insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney'nin, 8 yaşındaki ikiz çocuklarını orada büyütmek istemelerinin en önemli nedenlerinden birinin ülkenin gizlilik yasaları olduğunu belirtmişti.

