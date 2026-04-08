İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi

İran Meclis Başkanı, "ABD'ye duyduğumuz derin tarihsel güvensizlik, bu ülkenin her türlü taahhüdünü tekrar tekrar ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki bu durum bir kez daha tekrarlanmıştır." dedi.

Kalibaf, Lübnan'a yönelik saldırıların ve İran hava sahasına giren bir dronun ateşkesin ihlali olduğuna dikkat çekti.

Kalibaf ayrıca, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının bulunduğunu işaret ederek, bu hakkın reddedilmesinin de bir ihlal teşkil ettiğini dile getirdi.

Kalibaf, "Müzakereler daha başlamamışken, "müzakere için uygulanabilir temel" açık ve net bir şekilde ihlal edildi." ifadelerini kullandı.