Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi | Dış Haberler

        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi

        İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, anlaşma için teklif ettikleri 10 maddeden üçünün ihlal edildiğini ifade ederken, böyle bir durumda ateşkesin ya da müzakerelerin mantıklı olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Meclis Başkanı, "ABD'ye duyduğumuz derin tarihsel güvensizlik, bu ülkenin her türlü taahhüdünü tekrar tekrar ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki bu durum bir kez daha tekrarlanmıştır." dedi.

        Kalibaf, Lübnan'a yönelik saldırıların ve İran hava sahasına giren bir dronun ateşkesin ihlali olduğuna dikkat çekti.

        Kalibaf ayrıca, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının bulunduğunu işaret ederek, bu hakkın reddedilmesinin de bir ihlal teşkil ettiğini dile getirdi.

        Kalibaf, "Müzakereler daha başlamamışken, "müzakere için uygulanabilir temel" açık ve net bir şekilde ihlal edildi." ifadelerini kullandı.

        Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

        AKSARAY'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
