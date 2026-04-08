Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu! 198 kişi yakalandı

        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu! 198 kişi yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırının ardından, DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini ve 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!

        Adalet Bakanı Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

        Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 7 Nisan 2026 (İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışmanın Şifreleri Ne?)

        İsrail konsolosluğu önünde çatışma. Saldırgan profili neyi gösteriyor? Saldırganlar ifadesine ne diyecek? O saldırının şifreleri neler? Saldırı talimatını nereden aldılar? Kıyafetleri, silahları neye işaret? İstanbul'daki saldırının arkasında hangi yapı var? Seçilen yer saldırıya dair ne söyler? İra...
