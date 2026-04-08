        Haberler Dünya İran ve ABD arasındaki ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası | Dış Haberler

        İran ve ABD arasındaki ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası

        ABD ve İran arasında 40 gündür devam eden savaşın 2 haftalık ateşkesle durdurulmasına Türkiye de katkı sağladı. Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İran taraflarıyla sürdürdüğü görüşmeler, diplomasi yoluna katkı sağladı.

        Giriş: 08.04.2026 - 15:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, 40 gün sonunda 2 haftalık ateşkesle durdu.

        Pakistan ve Umman'ın yoğun arabuluculuğuyla ABD ve İran arasında bağ kurulurken, Türkiye de ABD ve İran taraflarıyla sık görüşerek diplomasinin öne çıkmasına katkı sağladı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefonda görüştü.

        Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

        REKLAM

        Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

        Dışişleri: Memnuniyet duyuyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Bakanlık, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Kalıcı barışa giden yolun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

        Ömer Çelik: Ateşkes tüm boyutlarıyla uygulanmalı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanması temennisinde bulundu.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz.

        Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir.

        Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz."

