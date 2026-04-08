        Bosna Hersekli top toplayıcı Cizmic, Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!

        Bosna Hersekli top toplayıcı Cizmic, Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!

        Bosna Hersek Milli Takımı'nın İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na gittiği maçta İtalyan kaleci Donnarumma'nın penaltı notlarını alıp saklayan 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic, karşılaşmanın kaderine etki eden anlardan birine imza attı. Kağıdı aldığı anı anlatan Cizmic, "Donnarumma'nın havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. Hareket ettim, yarı yolda durdum. Sonra gitmeye karar verdim, ne olursa olsun dedim. Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gidebilmek için Zenica şehrinde 31 Mart Salı günü Bosna Hersek ile İtalya, Bilino Polje Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltı atışlarına geçildi.

        Penaltı atışları öncesinde top toplayıcı olarak saha kenarında bulunan 14 yaşındaki Afan Cizmic, Gianluigi Donnarumma'nın not kağıdını alarak sakladı.

        Bosna Hersekli futbolcuların nasıl penaltı kullanacağının yazılı olduğu not kağıdını arayan Donnarumma, atılan 4 penaltı da gole engel olamadı.

        İtalya'yı penaltılarla geçen Bosna Hersek'te en çok konuşulan isimlerden biri de Donnarumma'nın penaltı notlarını saklayan Afan Cizmic oldu. Cizmic, dış basında "beklenmeyen kahraman" olarak tarif edildi.

        Bilino Polje'deki yaşadığı anları anlatan Cizmic, o gece atmosferin hem stadyum dışında hem de tribünlerde zirveye ulaştığını söyledi.

        Saha kenarında top toplayıcı olarak maçın içinde olduğunu aktaran Cizmic, şöyle devam etti:

        "ÇIKTIM, KAĞIDI ALIP KAÇTIM"

        "Maçı dikkatle takip ediyordum. Her şutumuzu, her kurtarışı hissediyordum, herkes gibi ben de kendimi o maçın bir parçası hissediyordum. Bu, milli takımımız için 'ya tamam ya devam' maçıydı. (Donnarumma'nın) havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. Bu, bizim penaltıcılarımızın listesiydi. O anda bir ikilem oluştu, alayım mı, almayayım mı? Birinin bir şey söyleyip söylemeyeceğini düşündüm. Hareket ettim, yarı yolda durdum. Sonra gitmeye karar verdim, ne olursa olsun dedim. Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım."

        "KONSANTRASYONUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

        Kağıdı arayıp da bulamayan Donnarumma'nın tepkisini gördüğünde başarılı olduğunu anladığını dile getiren Cizmic, İtalyan kaleciyi şaşkın ve sinirli gördüğünü, bunun da maça yansıdığını belirtti.

        Bosna Hersekli futbolcuların penaltı atışlarından emin olduğunu belirten Cizmic, "Mutlu oldum çünkü onun sinirlendiğini ve konsantrasyonunun düştüğünü gördüm." dedi.

        Zenica ekibi Çelik'in altyapısında futbol oynayan Cizmic'in hedefi bir gün Bosna Hersek Milli Takım forması giymek.

        Sosyal medyada kendisi hakkında söylenenlere kulak asmadığını ifade eden Cizmic, yaptığı şeyi her taraftarın yapmak istediğini aktardı.

        "İTALYA'DA OYNASAYDIK, ONLAR DA AYNISINI YAPARDI"

        Top toplayıcıların maçtaki rolünün çok önemli olduğunu belirten Cizmic, Jose Mourinho'nun da sık sık saha kenarındaki çocukların önemini dile getirdiğini kaydetti.

        Herkesin kendisinin yerinde olmak isteyeceğini ve olumsuz yorumları görmezden geldiğini dile getiren Cizmic, şöyle konuştu:

        "Biz İtalya'da oynasaydık, bizim Vasilj'e (Bosna Hersek kalecisi Nikola Vasilj) karşı da biri aynısını yapardı. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bu yorumları yazanlar maçı izlememiştir. Donnarumma'nın da aynısını yaptığını görürlerdi."

        Eğer bir gün Donnarumma ile karşılaşıp "neden yaptın?" diye sorarsa ne cevap vereceği sorulduğunda ise Cizmic, "Ona milli takımıma yardım etmek için yaptığımı söylerim. Biz İtalya'da oynasaydık, bizim kalecimiz Vasilj'e karşı da çocuklardan biri aynısını yapardı." cevabını vereceğini söyledi.

        DONNARUMMA'NIN KAĞIDI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

        Donnarumma'nın kağıdının kendisinde kalmayacağını dile getiren Cizmic, "Kağıt açık artırmaya çıkacak ve elde edilen tüm gelir hayır işlerine bağışlanacak" dedi.

        Zenica'daki maçtan sonra başlatılan kampanya ve Dünya Kupası'na gitme ihtimaliyle ilgili de Cizmic, sürecin devam ettiğini ve telefon beklediğini söyledi.

        BABA EMİR CİZMİC: BU ÇOCUKLAR SONUCU ETKİLİYORLAR

        Afan Cizmic'in babası Emir Cizmic ise oğluyla gurur duyduğunu, futbolla yaşadığını ve bir gün Bosna Hersek Milli Takım forması giyeceğine inandığını söyledi.

        Oğluna sürekli saha kenarında maça odaklanması ve takımına yardımcı olması gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu belirten Cizmic, "Ona hep şunu söyledim, top toplayıcıyken tribünlere bakma, maça kim gelmiş diye ilgilenme, her pozisyonu dikkatle takip et ki takımına yardımcı olabilesin. Bu tavsiye, İtalya maçında belirleyici oldu." diye konuştu.

        Çelik altyapısında antrenörlük yapan ve yıllardır hem kulüp hem de milli maçlarında top toplayıcıları organize eden Vedad Mujcinovic de Afan'ı "altın gibi, çalışkan ve terbiyeli bir çocuk" olarak tanımladı.

        Mujcinovic, Afan'ın İtalya maçında saha kenarında olmak istediğini belirterek, şunları ifade etti:

        "Afan hemen gelip 'Hocam, İtalya maçında top toplayabilir miyim?' diye sordu. Ona önce Galler maçını oynayacağımızı söyledim. Ama o 'Hayır hocam, ben İtalya'da olmak istiyorum' dedi. Geçeceğimize inanıyordu. Elbette isteğini yerine getirdim, bunu hak etti. Maçtan sonra yanıma geldi ve 'Hocam, Donnarumma'dan aldım' diyerek kağıdı gösterdi. Belki kızacağımı düşündü ama ben 'Helal olsun, milli takıma yardım ettin' dedim. Kağıdı açıp herkese gösterdi. Bu çocuklar sadece izleyici değil. Oyunu, ritmi, sonucu etkiliyorlar."

