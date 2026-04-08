Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit: Gelişmeler iyi ancak iyi niyetli olmalılar

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kritik açıklamalarda bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya onay verdiğini söyleyen Vance, İran'la ilgili olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı.

Vance, "ABD ve müttefikleri İran'a saldırıları durdurma konusunda anlaştı. Bu, 'kırılgan' ateşkesin temelini oluşturuyor" dedi.

İran'daki bazı yöneticilerin ateşkese çok olumlu tepki verdiklerini bazılarının ise elde edilen kazanımlar hakkında yalan söylediklerini belirten Vance, "Trump bize İran'la anlaşmaya varmak için iyi niyetle çalışmamızı söyledi. Trump bir anlaşma yapmak için ilerleme konusunda sabırsız. İranlılar iyi niyetle müzakere etmezse Başkan Trump'ın oyun oynanacak biri olmadığını anlarlar" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Vance ayrıca Avrupalı birçok liderin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Orban'a yönelttiği suçlamayla ilgili de konuşan Vance, Zelenskiy'in açıklamalarının 'skandal' olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Orban'ın Kiev'e yönelik bir Avrupa Birliği kredisini veto ederek engellemesini eleştirmişti. AB yardım paketlerinde oy birliği şartı bulunuyor.