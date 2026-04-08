Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit: Gelişmeler iyi ancak iyi niyetli olmalılar | Dış Haberler

        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit: Gelişmeler iyi ancak iyi niyetli olmalılar

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'da iyi gelişmeler olduğunu ancak İran'ın iyi niyetli bir anlayışa geçmemesi durumunda Başkan Trump'ın oyun oynanacak bir olmadığını anlayacaklarını söyledi.

        Giriş: 08.04.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kritik açıklamalarda bulundu.

        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya onay verdiğini söyleyen Vance, İran'la ilgili olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı.

        Vance, "ABD ve müttefikleri İran'a saldırıları durdurma konusunda anlaştı. Bu, 'kırılgan' ateşkesin temelini oluşturuyor" dedi.

        İran'daki bazı yöneticilerin ateşkese çok olumlu tepki verdiklerini bazılarının ise elde edilen kazanımlar hakkında yalan söylediklerini belirten Vance, "Trump bize İran'la anlaşmaya varmak için iyi niyetle çalışmamızı söyledi. Trump bir anlaşma yapmak için ilerleme konusunda sabırsız. İranlılar iyi niyetle müzakere etmezse Başkan Trump'ın oyun oynanacak biri olmadığını anlarlar" ifadelerini kullandı.

        Vance ayrıca Avrupalı birçok liderin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

        Ukrayna lideri Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Orban'a yönelttiği suçlamayla ilgili de konuşan Vance, Zelenskiy'in açıklamalarının 'skandal' olduğunu söyledi.

        Zelenskiy, Orban'ın Kiev'e yönelik bir Avrupa Birliği kredisini veto ederek engellemesini eleştirmişti. AB yardım paketlerinde oy birliği şartı bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Bursada kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişinin gözaltına alınan eşi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak