        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yargıtay'dan emsal karar: Şirket telefonunu inceleyen işverene Yargıtay’dan “özel hayat ihlali” onayı - İş-Yaşam Haberleri

        Şirket telefonunu inceleyen işverene Yargıtay’dan “özel hayat ihlali” onayı

        İşten çıkarılan mühendisin şirket telefonundaki özel yazışmalarının okunması ve fesih gerekçesi yapılması hukuka aykırı bulundu. Yargıtay, işçinin hem tazminat hem de manevi zarar talebini haklı gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Yargıtay'dan emsal karar

        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin, şirkete ait telefon üzerinden iş arkadaşları ve patronu hakkındaki yazışmaları gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

        Dairenin kararına göre, bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini, kendisine zimmetlenen cep telefonunun kişisel verilerini temizleyemeden kendisinden alınarak okunduğunu ve kişisel veri ihlali yapıldığını, kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, prim, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı ve manevi tazminat alacaklarının davalıdan tahsilini talep ederek dava açtı.

        Davalı şirket, eski çalışanlarından kendisine zimmetlenen cep telefonunun talep edildiğini, telefondaki incelemede sadece iş görüşmesi yapması için verilen telefonla davacının şirket ve rakip firma çalışanları ile yaptığı mesajlaşmalarda şirket patronu ile çalışma arkadaşları hakkında hakaretlerinin tespit edildiğini bildirdi. Şirket, söz konusu yazışmaların tutanak altına alındığını, işçinin alacağının da bulunmadığını belirterek, davanın reddini talep etti.

        MAHKEME, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ TESPİT ETTİ

        Yargılamayı yapan yerel mahkeme, şirketin, davacının telefonda bulunan özel hayatı oluşturan, başkalarıyla yaptığı mesajlaşmalarını okuma, bunları tutanak altına alma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacının WhatsApp mesajları okunarak, özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğini tespit ederek, işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

        İSTİNAF KARARI YERİNDE BULDU, YARGITAY DA ONAYLADI

        Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine geldi. Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

        Şirketin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları ile mahkemenin gerekçesi kapsamında verilen kararı hukuka uygun bularak onadı.

        Kararda, "Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görseli yapay zeka tarafından yapılmıştır. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da lale zamanı; tarihi park ve korulara 3 milyon 580 bin lale dikildi

        BAHARIN habercisi laleler açtı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikildi. Lalelerin görsel şölen sunduğu noktalardan biri de Emirgan Korusu oldu. (DHA)

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Borsada ateşkes coşkusu
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
