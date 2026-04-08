Adı Epstein belgelerinde geçen Bill Gates ifade verecek

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, cinsel suçlu Jeffrey Epstein'le ilgili milyonlarca belgenin ve dosyanın içinde adı geçince tepkilerin odağına yerleşmişti. Gates'in 10 Haziran'da ABD Kongresi'nin önüne çıkacağı öğrenildi.

Gates, soruşturmalar devam ederken Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile görüşmeyi kabul etti.

Gates'in temsilcisi, "Komitenin önemli çalışmalarını desteklemek için tüm sorularını yanıtlamayı dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

"YASA DIŞI HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Gates'in adı Epstein dosyalarında geçse de herhangi bir suistimalle suçlanmadı. Şubat ayında Gates Vakfı çalışanlarına yaptığı bir konuşmada Gates'in, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Yasa dışı hiçbir şey görmedim" dediği öğrenildi.

Eski eşi Melinda French ile evliyken iki ilişkisi olduğunu itiraf etmiş, o kişileri, briç etkinliklerinde tanıştığı Rus bir briç oyuncusu ve iş faaliyetleri aracılığıyla tanıştığı Rus bir nükleer fizikçi olarak tanıtmıştı. Epstein dosyalarında çıkan yazışmalarda, Gates'in Rus kadınlarla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hastalık kapıp eski eşi Melinda French'e bulaştırdığı ve ona gizlice antibiyotik vermeye çalıştığı iddiaları yer almıştı.

"EVLİLİĞİMİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Epstein ile ilgili olarak, "Şimdi bildiklerim, geçmişteki suçları açısından durumu yüz kat daha kötü hale getiriyor. Üstelik devam eden kötü davranışları da açıkça ortaya çıkıyor" diyen Gates'in, Epstein mağdurlarıyla asla vakit geçirmediğini de vurguladığı biliniyor.

Bill Gates ile 27 yıl evli kalan ve 2021'de boşanan Melinda French, eski eşinin Epstein belgelerinde adının geçmesiyle ilgili olarak, büyük bir üzüntü duyduğunu ve eski eşi de dahil olmak üzere kayıtlarda adı geçen kişilerin bunun hesabını vermesi gerektiğini belirtmişti. "Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum" diyen French, "Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de" ifadesini kullanmıştı. French ayrıca, "Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa, o sorular, o insanlara ve hatta eski eşime aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim” demişti.

Dosyalarda Bill Gates’in adının geçmesi, kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama anlamına gelmiyor. Epstein mağdurlarının hiçbiri Gates’i yasa dışı bir eylemle itham etmedi. Belgelerde yer alan iddiaların önemli bir kısmı, 2013 tarihli ve Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı öne sürülen e-postalara dayanıyordu.

EPSTEIN: EŞİNE GİZLİCE ANTİBİYOTİK VERDİ

Söz konusu mesajlarda Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlamak ve Rus kadınlarla cinsel ilişki sonucu bulaştığını iddia ettiği bir hastalık için ilaç temin etmek amacıyla kendisine başvurduğunu öne sürüyordu. Mesajlarda ayrıca, Epstein’in, Bill Gates’in o dönem evli olduğu Melinda French'e gizlice antibiyotik verilmesini istediğine dair iddiaları da yer alıyordu.