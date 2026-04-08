        Piyasalarda 'ateşkes' etkisi: Altın ve gümüş fiyatları tekrar yükselişe geçti: İşte 8 Nisan 2026 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları - Altın Haberleri

        Piyasalarda 'ateşkes' etkisi: Altın ve gümüş tekrar yükselişe geçti

        Altın fiyatları Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı gelmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 850 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert artışlar görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 08:04
        Ateşkesin ardından altında yükseliş

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması şartıyla İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

        Bu gelişme, Orta Doğu’daki gerilimin küresel piyasalar üzerindeki baskısını hafifletirken makroekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

        Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, ateşkes ilanının ardından bugün yüzde 3,1 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

        GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELDİ

        Doların küresel para birimleri karşısındaki zayıflaması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri destekleyen bir diğer unsur oldu. Asya pay piyasalarında endeksler yüzde 2’yi aşan kazançlar kaydetti. Ortadoğu’da savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın, son günlerde ateşkes umutları ve küresel büyümedeki yavaşlama beklentileriyle toparlanma eğilimine girdi.

        Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert artışlar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

        BİTCOİN FİYATI 71 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

        Kripto para piyasalarında ise doların zayıflamasıyla birlikte karışık bir seyir izleniyor. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,50 artışla 71 bin dolar seviyelerinde dengelendi.

        Analiz şirketi CoinMarketCap’in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte yüzde 4,11 artarak 2 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.

        TSİ 09.00 itibarıyla 71 bin 737 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kazancı yüzde 5 olarak kaydedildi. Piyasa değerine göre ikinci sırada yer alan ethereum ise yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 230 dolar seviyesine yükseldi.

        *Haberin görseli Anadolu Ajansının arşivinden servis edilmiştir.

