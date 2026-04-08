Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (Göztepe Galatasaray maçı izle) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kritik virajda! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak en yakın rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e yükseltmek istiyor. İşte G.Saray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

        2

        Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

        3

        Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

        4

        OSIMHEN VE ABDÜLKERİM OYNAYAMAYACAK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

        Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, forma giyemeyecek.

        Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara ise maç kafilesinde yer aldı.

        5

        EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

        Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

        6

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

        7

        SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN İKİ EKİBİ KARŞILAŞACAK

        Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, karşı karşıya gelecek.

        Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

        8

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

        İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.

        9

        OKAN BURUK ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye rakip olacak.

        İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.

        Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

        10

        İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

        11

        UĞURCAN

        12

        SACHA BOEY

        13

        DAVINSON

        14

        SINGO

        15

        EREN ELMALI

        16

        LEMINA

        17

        İLKAY

        18

        LEROY SANE

        19

        ASPRILLA

        20

        SALLAI

        21

        BARIŞ ALPER

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!