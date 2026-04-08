        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza | Son dakika haberleri

        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!

        Konya'da, 229 kilometre hızla gittiği aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak 40 yaşındaki öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan tutuklu sanık 41 yaşındaki İsmail Andaç, karar duruşmasına çıktı. Andaç, mahkemedeki son savunmasında, "Bilincim yerinde değildi. Böyle olacağını bilsem frene basardım" dedi

        Giriş: 08.04.2026 - 07:37
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!

        Konya'da kaza, 3 Ekim 2025’te saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi.

        KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN VURDU

        Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün (40) cuma namazına gitmek için yola çıktığı otomobiline, kırmızı ışıkta, İsmail Andaç'ın (41) kullandığı otomobil arkadan çarptı.

        2 ÇOCUK BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre ikiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Andaç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

        229 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTIĞI BELİRLENDİ

        İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarından tespit edildi.

        Ekipler, Andaç’ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadar ki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3.5 saniyede kat ettiğini saptadı.

        KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

        Bu veriler üzerinden Andaç’ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı. Andaç'ın kazadan hemen önce 2 kez de kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Ayrıca Andaç'ın kan ve idrar testinde, kannabinoid adı verilen uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

        "BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM FRENE BASARDIM"

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Andaç, dün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Mevlüt Külcü'nün eşi Başak Külcü, şikayetçi olduğunu ve sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiğini belirtti.

        Mevlüt Külcü, 2 çocuk babası ve 40 yaşındaydı.
        Mevlüt Külcü, 2 çocuk babası ve 40 yaşındaydı.

        İsmail Andaç ise son savunmasında, "Bilincim yerinde değildi. Böyle olacağını bilsem frene basardım" dedi.

        21 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, İsmail Andaç'ı, 'Olası kastla öldürme' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

