Mustafa Mert Koç, 14 yıl önceki halini paylaştı
Ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç, 109 kilodan fit bir görünüme ulaştığı değişim sürecini sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 07.04.2026 - 21:16
Mustafa Mert Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem formda görüntüsünü sergiledi hem de yıllar içindeki değişimini takipçileriyle buluşturdu.
Spor salonunda ayna karşısında çekilen bir karesini yayımlayan Koç, esprili bir dille antrenörüne seslendi. Oyuncu, "Hocam karın kaslarım karınca kadar, acil yardım. 'Cut'a (yağ yakım süreci) geçmemiz lazım" dedi.
"HIZLI ESTİĞİM ZAMANLAR"
Değişim sürecine dair paylaşımlarını sürdüren ünlü oyuncu, son olarak 14 yıl önceki halini takipçileriyle paylaştı. O dönem 109 kilo olduğunu belirten Koç, "Alın o zaman, size motive olsun. Hızlı estiğim zamanlar; sene 2012, kilo 109" ifadelerini kullandı.
