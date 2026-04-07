Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kanadı kırık Kartal! - Beşiktaş Haberleri

        Kanadı kırık Kartal!

        Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından kanat oyuncuları, son dönemde gol yollarında sessiz kaldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çekyalı yıldız Vaclav Cerny, son 8 maçta gol atmazken bu süreçte sadece 2 asistlik katkı sağladı. Cerny son golünü Konyaspor’a karşı attı.

        2

        Bir diğer tecrübeli isim Cengiz Ünder ise son 9 maçtır gol atamıyor. Milli oyuncunun son golü Eyüpspor’a karşı gelmişti. O golden bu yana asist katkısı da gelmedi.

        3

        Milot Rashica da performansı ile ışık vermiyor. Kosovalı oyuncu, tam 23 maçtır sadece 1 gol atabildi; o tek gol de 11 maç önce kaldı. Rashica tek golünü Çaykur Rizespor’a attı.

        4

        Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva da benzer bir sessizlik içinde. Son golünü 14 maç önce Karagümrük’e kaydeden Jota, son 8 maçta toplam sadece 2 dakika süre alabildi. Forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun takıma katkısı minimum seviyeye geriledi.

        5

        El Bilal Toure ise son golünü 11 maç önce Kayserispor’a karşı attı. O tarihten bu yana skorer katkısı olmayan Maliki forvet, son 6 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve sahalardan uzak kaldı.

        6

        Beşiktaş’ın kanat hattındaki bu genel suskunluk, takımın hücum gücünü de ciddi şekilde sınırlıyor. Gol yükünü ağırlıklı olarak diğer mevkilerden taşımaya çalışan siyah-beyazlılar , kanat oyuncularının bir an önce toparlanmasını bekliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
