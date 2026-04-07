        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri

        Türkiye, küresel ticarette kırılgan hatlara karşı ABD/İsrail-İran savaşı başlamadan önce geliştirdiği alternatif ulaştırma koridorlarıyla, dikkat çeken önemli hamleler yaptı

        Giriş: 07.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri

        Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapanma ihtimali, Kızıldeniz’de yaşanabilecek sıkıntıları göz önünde bulunduran Ankara, karayolunda “Güney Aksı” olarak tanımlanan yeni stratejik ulaşım ve ticaret hatlarını devreye alacak adımlar attı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de aynı anda sıkıntı yaşanması durumunda topuğa doğru; Umman ve Yemen’e inmek için hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl Ürdün’le imzalanan transit geçiş ve uluslararası yük taşıma belgesi rejimi bugün hayata geçiriliyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye-Türkiye-Ürdün ulaştırma bakanlarının katılacağı imza töreni için bugün Amman’a gidecek. Bu hattın devreye alınması ile sadece doğudan değil güney aksından gelen ticari yük, Ürdün-Suriye-Türkiye hattından kesintisiz Avrupa’ya ulaşacak. Suriye savaşı başlayınca güneyle bağlantısı kesilen Türkiye, şimdi bu karayolu hattını kesintisiz şekilde yeniden canlandırmış olacak.

        PROJE ÇOK KRİTİK

        Uzak Doğu, Güney Asya ve Doğu Afrika’dan gelen yüklerin Avrupa’ya kesintisiz taşınmasını hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye’nin bu alandaki en kritik adımı olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında, Irak’ın Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı üzerinden gelen yüklerin demir ve kara yolu ile Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya’ya ulaştırılması planlanıyor.

        22 Nisan 2024’te Bağdat’ta imzalanan mutabakatla Türkiye ve Irak bu projeyi resmileştirirken; daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın da dahil olmasıyla çok taraflı bir ulaştırma koridoru yapısı kuruldu. Dört ülke arasında oluşturulan Bakanlar Konseyi mekanizması ile süreç kurumsal bir çerçeveye oturtuldu.

        GÜNEY HATTI GENİŞLİYOR: UMMAN VE KIZILDENİZ BAĞLANTISI

        Türkiye’nin sadece Basra hattıyla sınırlı kalmadığı, güneyde alternatif güzergâhları çeşitlendirdiği görülüyor. 24 Kasım 2025’te Londra’da imzalanan Türkiye-Umman mutabakatı ile karayolu, demiryolu, limanlar, dijital altyapı ve veri merkezleri dahil geniş bir işbirliği ağı kurulması hedefleniyor.Bu hat, özellikle Basra Körfezi veya Kızıldeniz’de yaşanabilecek krizlerde Türkiye’ye doğrudan Hint Okyanusu’na erişim imkânı sağlayacak stratejik bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

        TÜRKİYE-SURİYE-ÜRDÜN HATTI: SÜVEYŞ’E ALTERNATİF KORİDOR

        Bugün Ürdün’ün başkenti Umman’da imzalanacak anlaşma ile Türkiye-Suriye-Ürdün mutabakatı bölgesel bağlantısallığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Bu hat sayesinde:

        • Türkiye’nin Suriye üzerinden Arap Yarımadası’na erişimi sağlanacak

        • Akabe Körfezi üzerinden Kızıldeniz’e çıkış mümkün olacak

        • Süveyş Kanalı’na alternatif bir ticaret yolu oluşturulacak

        • Doğu Afrika ile bağlantı güçlenecek

        Bu güzergah, özellikle Süveyş’te yaşanabilecek kazalar veya blokajlarda kritik bir “acil lojistik hattı” olarak öne çıkıyor.

        ORTA KORİDORA GÜNEYDEN DESTEK

        Türkiye’nin uzun süredir geliştirdiği Orta Koridor girişimi, Çin ve Orta Asya ile bağlantıyı güçlendirirken; yeni Güney Aksı bu stratejiyi tamamlayıcı nitelik taşıyor.

        Üç ana hat dikkat çekiyor:

        • Basra Körfezi hattı: Irak üzerinden yüksek kapasiteli demiryolu ve otoyol ile Avrupa bağlantısı

        • Aden-Kızıldeniz hattı: Ürdün üzerinden Afrika ve alternatif deniz erişimi

        • Umman hattı: Hint Okyanusu’na doğrudan çıkış

        KRİTİK SENARYO: HÜRMÜZ KAPANIRSA?

        Küresel petrol ve ticaret akışının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması, dünya ticaretinde büyük bir şok etkisi yaratabilir. Türkiye’nin geliştirdiği bu alternatif koridorlar ise:

        • Enerji ve yük taşımacılığında kesintisiz akış sağlayabilir

        • Avrupa-Asya ticaretinde yeni merkezler oluşturabilir

        • Türkiye’yi lojistik “hub” konumuna taşıyabilir

        TÜRKİYE MERKEZ ÜLKE OLMA YOLUNDA

        Uzmanlara göre Ankara’nın bu çok katmanlı ulaştırma stratejisi, sadece bir altyapı projesi değil; aynı zamanda jeopolitik bir hamle. Basra’dan Kızıldeniz’e, oradan Hint Okyanusu’na uzanan bu ağ, kriz dönemlerinde alternatif hatlar sunarak Türkiye’yi küresel ticaretin kilit aktörlerinden biri haline getirebilir.Özellikle İran merkezli gerilimlerin arttığı bir dönemde, Türkiye’nin daha önceden attığı bu adımların “öngörülü bir stratejik planlama” olduğu değerlendiriliyor.

        Beşiktaş'ta motosikletle otomobile çarparak takla atan 2 kişi öldü; kaza anı kamerada

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!