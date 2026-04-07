        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'de aşkın sonu! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'de aşkın sonu!

        Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen ve kulübün yakın dönem tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, kariyerinin en sancılı döneminden geçiyor. Bir dönem stadyumları inleten Tangocu için artık çanlar yedek kulübesi için çalıyor.

        Giriş: 07.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Milli ara sonrası takıma geç katılmasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Arjantinli yıldız, Trabzonspor deplasmanındaki etkisiz görüntüsüyle sabırları taşırdı.

        Osimhen’in yokluğunda liderlik etmesi beklenen Icardi’nin, sahada sanki hâlâ tatildeymişçesine sergilediği tutuk performans, teknik heyeti radikal kararlar almaya itti.

        Antrenmanlarda iyi bir performans göstermesine karşın sahada takımı neredeyse eksik oynattı. Kariyerinin tamamında çok koşmasa da akıllı pres yapan Icardi’nin toplu oyun kadar topsuz oyunda da varlık gösterememesi bardağı taşırdı.

        Cimbom’un üst üste kaybettiği Kocaeli, Konya ve Trabzonspor maçlarında skora katkı yapamayan ve sahada adeta "yürüyen" Icardi için yolun sonundaki ışık azalmaya başladı.

        Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı yıldız golcüyü Göztepe maçından itibaren hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.

        Trabzon'da sergilenen isteksiz futbol, Buruk’un Icardi’ye olan güvenini tamamen sarsmış durumda. Takım arkadaşları da bir dönem liderlik gösteren Icardi’den vazgeçmeye başladı.

        Galatasaray’da bir devrin sonu mu geliyor, yoksa Icardi kulübeden gelerek küllerinden mi doğacak? Bunun cevabını yine Mauro Icardi kalan 7 haftada verecek.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
