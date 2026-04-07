Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre; Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş.’nin, belediyedeki ruhsat ve iskan süreçlerinde yetkisi olmamasına rağmen fiilen etkili olduğu iddia edildi.

Soruşturmada, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’ya belediye binasında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında oda tahsis edildiği, oda kapısında ise “başkan yardımcısı” unvanının yer aldığı iddia edildi. Ayrıca Nazım Akkoyunlu’nun çok sayıda resmi program ve organizasyonda belediye başkan yardımcısı olarak tanıtıldığı ileri sürüldü.

İddialara göre, yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden usulsüz şekilde para talep edildi ve bu süreçte Kent A.Ş. paravan olarak kullanıldı. Yapı ruhsatı vermeye yetkili birimin belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmasına rağmen, müteahhitlerle görüşmelerin Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre, Kent A.Ş. çalışanlarının, yetkileri bulunmamasına rağmen belediyenin imar birimini yönlendirdiği ve hangi ruhsat başvurularının ilerletileceği ya da bekletileceğine ilişkin kararları belirlediği iddia edildi. Bu amaçla, ada ve parsel bilgileri üzerinden oluşturulan, kapalı devre ve kriptolu bir iletişim ağı kullanıldığı iddia edildi.

İddialara göre hazırlanan Excel listelerinde her ada ve parsel için farklı renkler kullanıldı. Buna göre:

• Mavi renk, müteahhitle anlaşma sağlandığını ve işlemlerin ilerletileceğini,

• Kırmızı renk, anlaşma sağlanamadığını ve işlemlerin durdurulacağını,

• Yeşil renk, henüz görüşme yapılmadığını ve işlemlerin bekletileceğini,

• Turuncu renk ise görüşmenin yapıldığını ancak sürecin henüz resmileşmediğini ifade ediyordu.

Savcılık, yapı ruhsatlarının mimari projeye ya da mevzuata göre değil, talep edilen ödemenin yapılıp yapılmadığına göre verildiğini iddia etti.

Soruşturmada, iskan ruhsatı süreçlerinde de benzer bir yöntem izlendiği iddia edildi. İskan ruhsatı vermeye yetkili olan Yapı Kontrol Müdürlüğü yerine, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun başkanlığında toplantılar düzenlendiği, bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de katıldığı belirtildi.

İddiaya göre, belediyede görevli mühendislerin inşaatlarda belirlediği öne sürülen mevzuata aykırılıklar, bina fotoğrafları ve diğer dijital verilerle birlikte bu toplantılarda değerlendirildi. Toplantılarda, söz konusu aykırılıkların niteliği ile inşaatın bulunduğu bölgenin değeri dikkate alınarak müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine karar verildiği iddia edildi.

Ayrıca, talep edilen menfaatin nasıl sağlanacağının da toplantılarda kararlaştırıldığı, ardından müteahhitlerin ya da iş takipçilerinin belediyeye çağrılarak iskan ruhsatı karşılığında ödeme talep edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 19, Yalova’da ise 1 olmak üzere toplam 30 adreste 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şöyle:

1 FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2 NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

3 BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI

4 ÖZGÜR CEYLAN - KENT A.Ş. MİMARI

5 HAKAN YAVUZ - YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

6 AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ

7 VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ

8 CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ

9 BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ

10 YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ

11 ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT

12 SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT

13 KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT

14 UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT

15 EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT

16 MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT

17 HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT

18 ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT

19 YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT

20 MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT