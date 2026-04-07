Artemis II tarih yazdı! İnsanlık Apollo 13 rekorunu 56 yıl sonra kırdı, Ay'ın arkasından dönüş başladı!

NASA’nın Artemis programı, 2021’de Artemis I ile insansız test uçuşu yaparak Orion uzay aracını başarıyla Ay etrafında dolaştırmıştı. Programın ikinci adımı Artemis II, 1 Nisan 2026’da Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Reid Wiseman (komutan), Victor Glover (pilot), Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen’den oluşan ekip, SLS roketi ve Orion kapsülüyle yaklaşık 10 günlük bir görev için uzaya çıktı. Görev, Apollo programından bu yana ilk kez astronotları Ay yörüngesine taşıyor ve gelecekteki Ay inişlerine zemin hazırlıyor. Apollo 13'ün 56 yıldır elinde tuttuğu rekoru kıran ekip, Ay’ın etrafındaki uçuşu başarıyla tamamlayarak şimdi Dünya’ya dönüş yoluna geçti.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

AY’IN ARKASINDA 40 DAKİKA SESSİZLİK

Houston’daki görev kontrol merkezi, uzay aracının Ay’ın arkasından geçişi sırasında yaklaşık 40 dakika süren beklenen iletişim kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Ay’ın Dünya’dan doğrudan görüş hattını engellemesi nedeniyle önceden planlanmıştı. Bağlantı yeniden kurulduğunda ekip, güvenli şekilde yoluna devam ettiğini bildirdi. Bu sırada astronotlar, Ay’ın Güneş’i kısa süreliğine kapatmasıyla oluşan tam Güneş tutulmasını gözlemleme fırsatı buldu. Pilot Victor Glover, anı “Bilim kurgu gibiydi, gerçek dışı görünüyordu” sözleriyle anlattı.

APOLLO 13 REKORU GERİDE KALDI: 406 BİN KİLOMETREYE ULAŞILDI

Artemis II mürettebatı, Ay’ın yerçekimi alanında ilerlerken insanlık tarihinin en uzak noktasına ulaştı. 1970’teki Apollo 13 görevinde kaydedilen mesafe rekoru, 56 yıl sonra yaklaşık 406 bin kilometreye çıkarıldı. Ekip, “serbest dönüş yörüngesi” olarak bilinen özel bir rota izledi. Bu yöntem, Dünya ve Ay’ın yerçekiminden yararlanarak yakıt tasarrufu sağlıyor ve sekiz şeklindeki yörünge sayesinde iniş yapmadan Ay çevresinden dönmeyi mümkün kılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, astronotları arayarak tebrik etti: “Tarih yazdınız, tüm Amerika’yı gururlandırdınız. Modern çağın öncülerisiniz, büyük cesaret gösterdiniz.”

SAATLERCE SÜREN AY GÖZLEMLERİ VE İNSAN PERSPEKTİFİ

Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, Ay’ın etrafından geçerken saatlerce detaylı gözlemler yaptı. Kanadalı astronot Hansen, telsizle “Şu anda Ay’dan çıplak gözle görebildikleriniz aklımı başımdan alıyor. İnanılmaz bir şey” dedi. Altı saatten fazla süren görev sırasında ekip, Ay yüzeyini belgeledi ve robot fotoğraflarıyla bildiğimiz özelliklere ilk kez insan gözüyle perspektif kattı. Ay’ın uzak yüzü görüntüleri, bilim dünyası için de büyük önem taşıyor.

Artemis II’nin başarılı uçuşu, NASA’nın Artemis III ile Ay’a astronot indirme hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Ekip, önümüzdeki günlerde Pasifik Okyanusu’na planlanan inişle görevi tamamlayacak.