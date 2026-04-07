        Motosiklet hırsızı, Gayrettepe merdivenlerinde! "İcraatlara devam, İstanbul'a geliyorum" dedi, yakalandı!

        Motosiklet hırsızı, Gayrettepe merdivenlerinde! "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!

        İstanbul'da art arda yaşanan motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi, çektiği videoda "icraatlara devam. İstanbul'a geliyorum" dedi. Peş peşe gerçekleştirdiği motosiklet hırsızlıklarının ardından izini kaybettirmek için gizlenen şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan motosiklet hırsızının son görüntüsü, emniyetin merdivenlerinden kelepçeyle indirilmesi oldu.

        Giriş: 07.04.2026 - 10:30 Güncelleme:
        "İcraatlara devam, İstanbul'a geliyorum" dedi, yakalandı!

        “İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum” diyerek video çeken motosiklet hırsızının sonu kelepçelenerek bitti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

        5 FARKLI HIRSIZLIK OLAYI

        Yapılan incelemelerde; İkitelli’den çalınan Ü.A.’ya ait motosiklet, T.Ö.’ye ait motosiklet, B.K.’ye ait motosiklet, Zeytinburnu’ndan S.Ç.’ye ait motosiklet ve Fatih’ten Z.D.’ye ait motosikletin çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda gerçekleşen 5 hırsızlık olayında da benzerlik görüldü.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 motosiklet hırsızlığının şüphelisinin 22 yaşındaki A.H. olduğu tespit edildi.

        SOSYAL MEDYADA KENDİNİ ELE VERDİ

        Hakkında 38 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medyada paylaştığı bir video ise dikkat çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde konuşan şüphelinin, videoya “icraatlara devam” yazdığı ve “İstanbul’a geliyorum” dediği görüldü.

        KELEPÇEYLE İNDİRİLDİ

        Derinleştirilen soruşturma kapsamında kısa sürede yakalanan şüpheli A.H.’nin, “icraatlar” dediği İstanbul’daki son görüntüsü ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nün merdivenlerinden kelepçeyle indirilirken oldu. İşlemlerin ardından adliyeye götürülen azılı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Jandarmadan 25 ilde operasyon: 396 silah ele geçirildi, 404 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını, 396 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Icardi'de aşkın sonu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
