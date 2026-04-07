        Haberler Dünya Axios: Trump, müzakerede ilerleme olursa İran'a kapsamlı saldırıları erteleyebilir | Dış Haberler

        Axios: Trump, müzakerede ilerleme olursa İran'a kapsamlı saldırıları erteleyebilir

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la devam eden müzakerelerin ilerlemesine göre, İran'ın enerji tesisleri ve stratejik önemdeki köprülerine saldırı kararını erteleyebileceği öne sürüldü. ABD basınına konuşan kaynak, "Bu kararı sadece Başkan Trump alabilir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:54 Güncelleme:
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir

        ABD basınında Başkan Donald Trump'ın müzakerelerde ilerleme olması halinde İran'a kapsamlı saldırılar için belirlediği süreyi uzatabileceği iddia edildi.

        ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesisleri ve köprülerine yönelik ortak saldırı planının hazırda beklediği aktarıldı.

        "Anlaşma şekillenirse Başkan bekler"

        Saldırı planının uygulanması için yalnızca Trump'ın onayının gerektiği vurgulanan haberde, "Başkan bir anlaşmanın şekillendiğini görürse, muhtemelen bekleyecektir. Ancak bu kararı yalnızca ve yalnızca o verir." ifadesi kullanıldı.

        İsmi açıklanmayan kaynaklardan birinin "Trump bir anlaşma olsa kabul ederdi, ancak İranlıların buna hazır olup olmadığı belirsiz." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

        Haberde, bir savunma yetkilisinin ise İran'a saldırının ertelenmesi ihtimaline "temkinli yaklaştığı" ve müzakere sürecinin kritik bir eşiğe geldiğine işaret ettiği vurgulandı.

        "Trump'ın tutumu en şahin pozisyon"

        Trump ile son günlerde birkaç kez görüşen bir kaynağın Başkan'ın İran konusundaki tutumunu "yönetimin en üst kademelerindeki en sert pozisyon" olarak nitelendirdiği, bir başka kaynağın ise Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'ın yanında "güvercin" kaldığı yorumunu yaptığı belirtildi.

        Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

        İran'dan BAE ve Bahreyn'e yeni saldırılar

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İran tarafından gerçekleştirilen yeni saldırılara hedef olduklarını açıkladı.  

