"Sevgilisi, Nilperi Şahinkaya'yı dolandırdı" iddiası: Açıklama geldi
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yönetmen Baturalp Bekar, mutluluklarını sık sık dile getirirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin biten ilişkisiyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı
Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Oyuncu, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı. Hatta Şahinkaya, "Çocuk da istiyoruz" demişti.
Aşklarını sık sık gözler önüne seren çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktaladı. Şahinkaya, ayrılık sonrası, "Bitmesi gerekiyordu ve bitti. Anlaşarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.
'DOLANDIRICILIK' İDDİASI
İkilinin ayrılığıyla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bekar’ın, Şahinkaya’nın mobil bankacılık hesabından onun bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürüldü. Olayların ardından Bekar’ın ortadan kaybolduğu da iddialar arasında yer aldı.
"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
Baturalp Bekar, söz konusu iddianın büyük yankı uyandırmasının ardından açıklama yaptı. Bekar, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim. Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim" dedi.
Nilperi Şahinkaya ise iddianın ardından bir açıklamada bulunmadı.