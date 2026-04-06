Narin Güran cinayetinde, Yargıtay’ın kararı sonrası Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak

RİZE'de esnaf Seyfullah Gökyıldız (48), arkadaşlarının kendisine taktığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Atom' lakabını, mahkeme kararıyla resmi ismine dönüştürdü. Yeni kimliğine ilişkin Gökyıldız, "48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Bu isim bana aşırı öz güven veriyor; kendimi daha güçlü hissediyorum" dedi. Daha Az Göster