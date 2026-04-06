        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı

        Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ve İran'ın ateşkes planladığını bildirdi. Kaynaklar, İran ile ABD'nin bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir çatışmayı sona erdirme planını ele aldığını bildirdi. İranlı yetkili ise, "Ateşkes teklifini inceliyoruz, ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz" dedi.

        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.04.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Reuters, İran ile ABD'nin bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir çatışmayı sona erdirme planını ele aldığını bildirdi.

        Reuters'a konuşan kaynaklara göre, çatışmaları sona erdirmeye yönelik çerçeve Pakistan tarafından hazırlanarak gece boyunca İran ve ABD ile paylaşıldı. Plan, iki aşamalı bir yaklaşım öngörüyor: önce derhal ateşkes, ardından kapsamlı bir anlaşma.

        Kaynak, "Bugün tüm unsurlar üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dedi.

        Axios, pazar günü yayımladığı haberde ABD, İran ve bölgesel arabulucuların, kalıcı bir barışa giden yolu açabilecek iki aşamalı bir anlaşmanın parçası olarak 45 günlük olası bir ateşkesi görüştüğünü; bu bilginin ABD, İsrail ve bölgesel kaynaklara dayandığını aktardı.

        "ARAKÇİ GECE BOYUNCA VANCE İLE TEMAS HALİNDEYDİ"

        Reuters'a konuşan kaynak yaptığı açıklamada Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile "tüm gece boyunca" temas halinde olduğunu söyledi.

        Teklife göre ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak; ardından 15–20 gün içinde daha geniş kapsamlı bir uzlaşma tamamlanacak. "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılması öngörülen anlaşma, boğaza ilişkin bölgesel bir çerçeve de içerecek ve nihai yüz yüze görüşmeler İslamabad'da yapılacak.

        İranlı yetkili, "Ateşkes teklifini inceliyoruz, ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz" dedi.

        İranlı yetkililer daha önce Reuters'a, Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından yeniden saldırıya uğramayacağına dair güvence içeren kalıcı bir ateşkes istediğini söylemişti. Ayrıca İran'ın Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi arabuluculardan mesajlar aldığı ifade edildi.

        Kaynağa göre nihai anlaşmanın, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdü karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içermesi bekleniyor.

        İki Pakistanlı kaynak ise sivil ve askeri temasların yoğunlaşmasına rağmen İran'ın henüz taahhütte bulunmadığını belirtti.

        "İran henüz yanıt vermedi" diyen kaynaklardan biri, Pakistan, Çin ve ABD destekli geçici ateşkes önerilerinin şu ana kadar herhangi bir karşılık bulmadığını söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini gün geçtikçe artırırken, kısa sürede ateşkese varılmaması halinde ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

        "GEÇİCİ ATEŞKESLE HÜRMÜZ'Ü AÇMAYIZ"

        İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'ın "geçici ateşkes" karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağını söyledi.

        Yetkili, Tahran'ın Washington'un kalıcı bir ateşkes için hazır olmadığını düşündüğünü ifade etti.

