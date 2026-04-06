Aksaray'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir marketin önünde meydana geldi.

Kerim A. (28) ile yolda karşılaştığı Murat A. (24) ve kardeşi Çağrı A. (16) arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.

TAŞLA BAŞINA VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada Kerim A., eline geçirdiği taşla Murat A.'nın başına vurdu.

ANNEYİ DE DARP ETTİ

Oğullarının kavga ettiğini görüp gelen ve ayırmaya çalışan Fatma A. da Kerim A.'nın tekme ve yumrukla saldırması sonucu darbe aldı. Anne Fatma A., kanlar içinde yere yığılan oğlu Murat A.'nın başında bekleyip ağladı.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kardeş ve anne ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan, Kerim A. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.