Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi

Cem Dizdar (Fanatik):

"Bir akşam önce Trabzon’da oluşan tablonun yarattığı "umut" ile "baskı" arasında sıkışan Fenerbahçe gergin, Beşiktaş ise sakin, temkinli ve daha planlı göründü ilk devre. Daha çok şut atan da, şutlarda daha fazla isabet sağlayan da, kalecisi daha az kurtarış yapan da onlardı. Marco Asensio’nun erken sakatlığının düzenini iyice bozduğu Fenerbahçe ise ağırlıklı olarak Anthony Musaba’nın taşıdığı toplarla hissetirmeye gayret etti varlığını. Lakin ilk dakika dışında etkili oldukları söylenemezdi... İkinci devreye de sükunetini koruyarak giren Beşiktaş 52. dakikada Vaclav Cerny ile gole yaklaştıysa da savunma duvarını aşamadı. İstatistikler bu devrede dakika dakika Fenerbahçe lehine dönmeye başladı. Devre arası transfer politikası başta olmak üzere kulübün birçok alanda yaşadığı gariplikler onları ikincilikte pamuk ipliği ile tutuyor sanki…"