Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında sergilediği performansı kaleme aldı.
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini uzatma dakikalarında Kerem’in penaltı golüyle kazandı. Bu galibiyet Sarı-Lacivertli takımı şampiyonluk yarışında umutlandırdı. Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisi oldukça heyecanlı ve güzel bir futbola sahne olmuştu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbi karşılaşması yine aynı güzellikte geçti. Coşkulu bir oyun izledik. Beşiktaş maçı farklı kaybetmediyse Ersin’e teşekkür etmeli. Kalesini kapattı. Gole izin vermedi. Takımın en başarılı ismiydi. Maçın berabere bitmesi beklenirken, 90+11’de verilen penaltı kararı Fenerbahçe için tam bir piyango oldu. Fenerbahçe’ye 3 puan getiren penaltı çok tartışılacak gibi. İçeride mi, dışarıda mı? Ya da VAR neden devreye girmedi? Bu soruları Beşiktaş yöneticileri gündeme getiriyor doğal olarak."
Gürcan Bilgiç (Sabah):
"Asensio çıkarken girmeliydi Cherif. Çünkü Talisca'nın en verimli olduğu pozisyon forvet arkası. Madem "verileri" değerlendirip, karar veriyorsun, bu ayrıntı neden sürekli ertelemede. Tedesco'ya yükleniyoruz ama dört karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi üç oyuncu. İlki 28. saniyedeydi. Şimdi "Hoca ne yapsın?" dersek, haksız mıyız? Galatasaray ile puan farkı bire indi, Trabzonspor ile soluk soluğa devam ediyorlar. Lig yeniden başladı. Üç takım da hakemlerden şikayet ediyor. Bizi zor haftalar bekliyor."
İlker Yağcıoğlu (Takvim):
"Uzatmalarda kazanılan penaltıyla atılan gol altın değerindeydi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir şekilde dahil oldu... Derbi galibiyeti, Sarı- Lacivertliler'e sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral ve ivme kazandırdı."
Ömer Üründül (Sabah):
"İki milli maçın yıldızlarından biri olan İsmail Yüksek kulübede, yine moralli dönmüş Kerem kulübede ve de sakatlıktan yeni çıkmış hazır olmayan Semedo ilk 11'de. Yine milli oyuncu Mert kulübede. Hele hele Asensio sakatlandıktan sonra İsmail yerine bütün sezon az süre verdiği Fred'i oyuna alması da ayrı bir eleştiri konusu. Benim sezon başından beri üstünde durduğum konu var.. Zorluk derecesi yüksek maçlarda devamlılığı ve defansif yönleri olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları kesinlikle yanlış. Talisca da çıktıktan sonra F.Bahçe'nin temposunu gördük! Takımın en iyisi Kante'ydi."
Cem Dizdar (Fanatik):
"Bir akşam önce Trabzon’da oluşan tablonun yarattığı "umut" ile "baskı" arasında sıkışan Fenerbahçe gergin, Beşiktaş ise sakin, temkinli ve daha planlı göründü ilk devre. Daha çok şut atan da, şutlarda daha fazla isabet sağlayan da, kalecisi daha az kurtarış yapan da onlardı. Marco Asensio’nun erken sakatlığının düzenini iyice bozduğu Fenerbahçe ise ağırlıklı olarak Anthony Musaba’nın taşıdığı toplarla hissetirmeye gayret etti varlığını. Lakin ilk dakika dışında etkili oldukları söylenemezdi... İkinci devreye de sükunetini koruyarak giren Beşiktaş 52. dakikada Vaclav Cerny ile gole yaklaştıysa da savunma duvarını aşamadı. İstatistikler bu devrede dakika dakika Fenerbahçe lehine dönmeye başladı. Devre arası transfer politikası başta olmak üzere kulübün birçok alanda yaşadığı gariplikler onları ikincilikte pamuk ipliği ile tutuyor sanki…"
Güntekin Onay (Hürriyet):
"Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada kazanma arzusu yüksek bir görüntü ortaya koydu ancak gerçeği söylemek gerekirse sadece istemek futbolda yeterli bir faktör değil. Talisca, Musaba ve Nene gol için yeterli performansı ortaya koyamadılar. Açıkçası Fenerbahçe dün akşam hiç iyi değildi ama Beşiktaş o kadar kötü bir görüntü ortaya koydu ki siyah beyazlı futbolcuların son yarım saat adeta sahada yürüyecek hali yoktu. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin ikram ettiği fırsatlarda Ersin’i geçemedi. İyi futbolun olmadığı hatalar ve top kayıplarıyla dolu bir derbi oldu. Son not: Skriniar’ın dönüşünün Fenerbahçe savunmasını büyük ölçüde toparladığını gördük."
Halil Özer (Milliyet):
"İkinci yarı maç neredeyse tek kaleye döndü. İki tane Cherif, bir tane Kerem ile yüzde yüz goller kaçtı. İlk yarıda Nene’nin pozisyonunu da eklersek bir derbi maçında dört tane böyle pozisyon harcanmaz. Kaçırırsan bedelini fena ödersin. Ama Fenerbahçe’nin bu sene oyunu hiç bırakmayan bir yapısı var. Dün de son ana kadar zorladı, kazanmayı bildi. Ama şunu belirtmek lazım. Fenerbahçe taraftarı ilk kez Kante ile tanıştı. Ne önemli futbolcu olduğunu herkese gösterdi."