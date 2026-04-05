Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şampiyonluk için dev yarış! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... - Trabzonspor Haberleri

        Şampiyonluk için dev yarış! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 28. hafta maçlarını geride bıraktı... Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a yenilirken, bu sonuçla birlikte bordo-mavililer şampiyonluk potasına girdi. Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek sarı-kırmızılıların puansız kapattığı haftada hata yapmadı. 1 maçı eksik olan Galatasaray, son haftalara girilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 22:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GALATASARAY (64 PUAN):

        27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray (Erteleme maçı)

        29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        FENERBAHÇE (63 PUAN):

        29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        TRABZONSPOR (63 PUAN):

        29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor

        30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
