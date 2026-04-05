Şampiyonluk için dev yarış! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 28. hafta maçlarını geride bıraktı... Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a yenilirken, bu sonuçla birlikte bordo-mavililer şampiyonluk potasına girdi. Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek sarı-kırmızılıların puansız kapattığı haftada hata yapmadı. 1 maçı eksik olan Galatasaray, son haftalara girilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Giriş: 05.04.2026 - 22:16
1
GALATASARAY (64 PUAN):
2
27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray (Erteleme maçı)
3
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
4
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
5
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
6
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
7
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
8
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
9
FENERBAHÇE (63 PUAN):
10
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
11
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
12
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
13
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
14
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
15
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
16
TRABZONSPOR (63 PUAN):
17
29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor
18
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
19
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor
20
32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe
21
33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor