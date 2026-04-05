        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı! | Son dakika haberleri

        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!

        İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü İlkan S. yakalandı. Ortaya çıkan detaylar ise pes dedirtti. Tutuklu bulunduğu cezaevinden bir yıl önce firar eden İlkan S.'nin hiçbir şey olmamış gibi bir 'talk show'a katıldığı belirlendi

        Giriş: 05.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çeşitli yıllarda işlediği “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “cinsel taciz”, “hırsızlık”, “basit tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma”, “dolandırıcılık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 21 aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İlkan S.’nin saklandığı adres tespit edildi.

        TUZLA’DA YAKALANDI

        Ekipler, cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025’ten bu yana aranan İlkan S.’yi Tuzla’da yapılan operasyonla yakaladı. İlkan S., işlemlerinin yapılması için Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

        FİRARİYKEN PROGRAMA KATILDI

        Hükümlü İlkan S., işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken hakkında ortaya çıkan detaylar pes dedirtti. 26 Kasım 2025 günü Show Haber’de yapılan özel habere göre İlkan S.’nin firari olduğu süreçte bir talk show programına katıldığı ortaya çıktı.

        Sosyal medyada yayılan görüntülerde İlkan S.’nin seyirci olarak programa katıldığı ve oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü.

        EVLİLİK VAADİ İDDİASI

        Haberde İlkan S.’nin işlediği suçlarla ilgili röportajlara yer verildi. İddialara göre İlkan S., bir kadını evlilik vaadiyle kandırarak para aldı. Genç kadın parasını geri istediğinde ise tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmelerin ardından yapılan şikayetler sonucu İlkan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MAHKEME GÜNÜ ŞOK

        Genç kadın, Show Haber’e yaptığı açıklamada katıldığı son duruşmada büyük bir şok yaşadığını söyledi. İlkan S.’nin cezaevinden firar ettiğini öğrendiğini belirten kadın, duruşmanın ardından kendisine ve ailesine yeniden tehdit mesajları gönderildiğini öne sürdü.

