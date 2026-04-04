Futbolcu cinayetinde şüphelilerin cinayetteki rolleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Habertürk, tutuklanan isimlerin Türkiye’nin konuştuğu cinayette nasıl kilit rol oynadığına, savcılığın hayatını kaybeden genç futbolcu için yürekleri sızlatan tespitlerine ve olaya ilişkin yeni detaylara ulaştı.

“YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINDI”

Soruşturmayı yürüten savcılık sevk yazısında Kubilay Kaan Kundakçı için, “yaşam hakkı haksız yere, geri döndürülemez şekilde elinden alındı. Ortada ağır, kasten ihlal edilmiş bir yaşam hakkı bulunmakta” cümlelerini kullandı.

“TAKSİRLE” SAVUNMASINA “KURGUSAL” YANITI

Savcılık tutuklanan şüphelilerin olaydaki rollerini de tek tek sıraladı. Olayın bir numaralı şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu. Savunmasında Vahap Canbay’ın aracındaki şahısların silahlı olduğunu zannettiğini, arbede esnasında silahın kazara patladığını iddia etti. Taksirle olduğuna ilişkin savunma gerçekleştirdi. Savcılık ise “soyut, suçtan kurtulmaya yönelik, kurgusal savunma” dedi.

“KASTEN, HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİ”

Şüphelinin ayrıca “sizi bir daha görmeyeceğim” şeklindeki sözünün öldürme kastı barındıran bir tehdit cümlesi olduğu aktarılan sevk yazısında, “Bu cümleden sonra araç içine hedef gözeterek ateş etmiştir” denildi. Suçunun neden “kasten öldürme” olduğuna da açıklık getiren savcılık, şüphelinin olay mahalline silahı atışa hazır halde gitmesi, karın boşluğu olan ölümcül bölgeye ateş etmesinin doğrudan kastla işlenmiş bir kasten öldürme suçu olduğunu kaydetti. Ayrıca öldürme fiilinden sonra yaralı maktule yardım etmek veya adli makamlara teslim olmak yerine planlı şekilde kaçtığını da ekledi.

İFADESİ VE DELİLLER ÇELİŞTİ

Tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de çarpıcı tespitler yapıldı. Şarkıcı ifadesinde, Vahap Canbay’ın aracına Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kendi aracından aldığı silahla gidip arbede çıktığını ve silah sesi duyduktan sonra şoka girdiğini söyledi. Sonrasında Kadayıfçıoğlu’nun aracına bindiğini belirtti. Ancak savcılık tanık ifadelerine göre Kadayıfçıoğlu’nun doğrudan araca yönelip, “Sizi bir daha görmeyeceğim” dedikten sonra hedef gözeterek ateş ettiğini kaydetti.

“ALEYNA MÜŞTEREF FAİL”

Kalaycıoğlu’nun rapçi Canbay tarafından tehdit edildiğine yönelik iddialarını da değerlendiren savcılık, “Kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine, fail ve diğer şüphelilerin de katılımı olan büyük bir konvoyla olay yerine geldi. Bu ‘kasten öldürme’ kastına yardım eden veya müşterek fail olduğunu düşündürmekte” dedi.

“ANNE HUSUMETİ TIRMANDIRDI”

Olay akşamı şarkıcının annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun Canbay’a “herkes haddini bilecek” şeklinde tehditkar söylemde bulunduğunu aktaran savcılık, “Eylem öncesinde husumet sarmalı kasten tırmandırıldı. Fail olay yerine silahlı saldırı kastıyla yönlendirildi” şeklinde dikkat çeken tespitler yaptı.

KAÇIŞA TÜRKÜCÜ YARDIMI

Bir önemli tespit de Kadayıfçıoğlu ailesinin dostu, tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan ile ilgili. Cinayet failini bizzat kaçıran amca Metin Kadayıfçıoğlu’nun güvenlik güçlerinin takibinden kurtulması için Yıldızhan’ın tek kullanımlık hat temin edip, araç değişimi konusunda rol oynadığı ifade edildi. Kadayıfçıoğlu ailesinin şoför ve korumalarının da olayı engellemek yerine failin yanında müdahaleye hazır şekilde beklediği de sevk yazısında belirtildi.