İstanbul Bahçelievler'de bir otel odasında vücudunda bıçak yaraları bulunan, 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin cansız bedeni bulundu. Otele birlikte girdiği tespit edilen 3 yıl önce boşandığı ve açık cezaevinden izinli çıkan Salih B. düzenlenen operasyonla Arnavutköy’de saklandığı konteynırda yakalandı. Genç kadının polise “Ablam kaçırıldı” iddiası üzerine çalışmanın başlatıldı ve Yonca Kölge ile şüphelinin otele giriş kayıtlarına ulaşılması üzerine cinayet ortaya çıktı.

Kan donduran olay, dün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde ortaya çıktı. Dün polisi arayan bir kişi ablası Yonca Kölge’nin Salih B. tarafından zorla kaçırıldığı ihbarında bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri Yonca Kölge ile Salih B’nin Bahçelievler’de bir otele giriş kayıtları olduğuna ulaşıldı. Bunun üzerine saat 19.25 sıralarında otele giden ekipler, ikilinin kaldıkları 305 numaralı odaya girdiklerinde dehşet görüntüyle karşılaştı. Genç kadın defalarca bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, genç kadının Salih B. ile birlikte saat 13.32 de otele giriş yaptıkları görüldü. Salih B. adlı şüphelinin Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yaptıktan yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B.’nin. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu, 26 Mart'ta cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

İddialara göre Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

ARNAVUKTÖY’DE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Arnavutköy’e kaçtığı tespit edildi. Arnavutköy’de bir konteynırda saklandığı tespit edilen şüpheli Salih B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda Mehmet B. ve Burhan B. adlı kişilerde gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.,