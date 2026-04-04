        Haberler Gündem 3. Sayfa AÇIKTAN CİNAYET! Son dakika: Bahçelievler'de otelde Yonca Kölge'nin cansız bedeni bulundu! 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de otelde kadın cesedi bulundu

        İstanbul Bahçelievler'de bir otel odasında vücudunda bıçak yaraları bulunan, 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin cansız bedeni bulundu. Otele birlikte girdiği tespit edilen 3 yıl önce boşandığı ve 26 Mart'ta açık cezaevinden izinli çıkan Salih B., saklandığı konteynerda yakalandı. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 04.04.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Otelde kadın cesedi bulundu

        İstanbul Bahçelievler'de bir otel odasında vücudunda bıçak yaraları bulunan, 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin cansız bedeni bulundu. Otele birlikte girdiği tespit edilen 3 yıl önce boşandığı ve açık cezaevinden izinli çıkan Salih B. düzenlenen operasyonla Arnavutköy’de saklandığı konteynırda yakalandı. Genç kadının polise “Ablam kaçırıldı” iddiası üzerine çalışmanın başlatıldı ve Yonca Kölge ile şüphelinin otele giriş kayıtlarına ulaşılması üzerine cinayet ortaya çıktı.

        Kan donduran olay, dün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde ortaya çıktı. Dün polisi arayan bir kişi ablası Yonca Kölge’nin Salih B. tarafından zorla kaçırıldığı ihbarında bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        REKLAM

        OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

        İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri Yonca Kölge ile Salih B’nin Bahçelievler’de bir otele giriş kayıtları olduğuna ulaşıldı. Bunun üzerine saat 19.25 sıralarında otele giden ekipler, ikilinin kaldıkları 305 numaralı odaya girdiklerinde dehşet görüntüyle karşılaştı. Genç kadın defalarca bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

        4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

        Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, genç kadının Salih B. ile birlikte saat 13.32 de otele giriş yaptıkları görüldü. Salih B. adlı şüphelinin Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yaptıktan yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B.’nin. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu, 26 Mart'ta cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

        İddialara göre Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

        ARNAVUKTÖY’DE YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarda şüphelinin Arnavutköy’e kaçtığı tespit edildi. Arnavutköy’de bir konteynırda saklandığı tespit edilen şüpheli Salih B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda Mehmet B. ve Burhan B. adlı kişilerde gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.,

        Bugün Ne Oldu? 2 Nisan 2026'nın haberleri: MSB'den Montrö açıklaması, Trump'tan İran'da savaşa devam mesajı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... MSB: MONTRÖ'DEN TAVİZ VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLMSB, Türkiye'nin Karadeniz'e yönelik güvenlik anlayışı ve kurulacak NATO karargahlarına ilişkin, "Bölgesel sahiplik ilkesi ve Montrö Sözleşmesi'nden taviz verilmesi söz konusu değil...
