Karadeniz'de kritik randevu: Trabzonspor-Galatasaray!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak derbinin oynanacağı haftada hata yapmak istemezken; bordo-mavililer ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.
Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.
143. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.
OSIMHEN, SARA VE SANE FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ve Brezilyalı orta saha Gabriel Sara Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki Göztepe maçında görev alamayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMESİYLE ROTAYI LİGE ÇEVİRDİ
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Süper Lig'e odaklandı.
Bu sezon "Devler Ligi"nde gösterdiği başarılı performansla son 16 etabına kadar yükselen Galatasaray, bu turda İngiltere temsilcisi Liverpool'a elendi.
Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle fikstür yoğunluğu azalan sarı-kırmızılı ekip, böylece Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.
Sezonda 62 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 61 golle Fenerbahçe ve 53 golle Trabzonspor takip ediyor.
Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ayrıca en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.
UĞURCAN ÇAKIR, İLK KEZ TRABZON'DA RAKİP OLARAK MAÇA ÇIKACAK
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez Trabzon'da maça çıkacak.
Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek.
Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.
Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.
ICARDI, TRABZONSPOR'A 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinde Trabzonspor'un ağlarını 4 kez sarstı.
Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra Icardi, Karadeniz temsilcisine karşı 4 Süper Lig ve 1 Süper Kupa maçına çıktı.
Tecrübeli santrfor, ligde Trabzonspor'un ağlarını 3 kez havalandırırken, kupada da 1 gol kaydetti.
OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA TRABZONSPOR'A KARŞI KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı.
Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.
GALATASARAY, FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARINA KARŞI LİGDE YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de mağlup olmadı.
Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu maçlarda 15 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, sadece 1 golü kalesinde gördü.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
Onana, Lovik, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.