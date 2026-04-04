LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 62 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 61 golle Fenerbahçe ve 53 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ayrıca en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.