        Haberler Dünya İran'ın Fars Haber Ajansı: ABD, üçüncü ülke aracılığıyla İran'a 48 saatlik geçici ateşkes önerdi | Dış Haberler

        İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan kaynaklar, ABD'nin "İran'a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" öne sürdü. Tahran'ın ise bu teklifi reddettiği, ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği iddia edildi​​​​​​​

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 09:51 Güncelleme:
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası

        Fars Haber Ajansı, İranlı üst düzey bir yetkiliye atıfta bulunarak, "ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" belirtti.

        İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı.

        Öte yandan Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.

        Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te tarihi kuyuda define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Fatih'te 18'inci yüzyıldan kalma su kuyusunda kazı yapan 3 şüpheli, polis baskınıyla suçüstü yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!