        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul Valiliği: "Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonu kontrol altına alınsın"

        İstanbul Valiliği: "Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonu kontrol altına alınsın"

        İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yayımlanan genelgede, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki faaliyetlerin hızlandırılması, mayıs ayı sonuna kadar ilçelerdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 11:21
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat

        ANKA'nın haberine göre, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yayımlanan genelgede, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki faaliyetlerin hızlandırılması, mayıs ayı sonuna kadar ilçelerdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması istendi. Genelgede, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

        Sahipsiz köpeklerin toplatılmasına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül, imzasıyla bir genelge yayımlandı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ise 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Genelgede, yunlar kaydedildi:

        "Mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.' hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ‘Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde? 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.' hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

        İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır. Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir.

        Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim."

