        Faturalarda yeni dönem! Doğalgazda kademeli tarife devri: İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen 11 soru ve yanıtları...

        Faturalarda yeni dönem: Doğalgazda kademeli tarife devri

        Doğalgazda desteklerin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak. İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen 11 soru ve yanıtları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Doğalgazda kademeli tarife devri

        Yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Bu abonelerin, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullandığı hesaplanıyor.

        Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 11 soru ve yanıtları şöyle:

        1- "DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE" UYGULAMASI NEDİR?

        Konutlarda kademeli fiyat uygulaması, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğalgaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.

        2- DOĞALGAZDA NEDEN BÖYLE BİR UYGULAMAYA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

        Mevcut durumda tüm aboneler aynı oranda destekleniyor. Ancak yüksek gelir düzeyine sahip abonelerin daha düşük oranlarda desteklenmesinin daha adil bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle de devlet desteğinin daha adil paylaşılmasını sağlamak amacıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçiliyor.

        3- DÜZENLEME SADECE KONUTLAR İÇİN Mİ GEÇERLİ OLACAK, YOKSA SANAYİ KURULUŞLARI VE TİCARETHANELERİ DE KAPSAYACAK MI?

        Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak.

        4- YENİ UYGULAMADA KRİTERLER NELERDİR?

        Konutlarda kademeli fiyat uygulamasında, il ve ay bazlı olarak son 5 yılın doğalgaz tüketim miktarları esas alınarak abone başına aylık tüketim ortalamaları belirlenecek.

        Ardından her il için aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlası olacak şekilde aylık tüketim limitleri belirlenecek ve fiili tüketimin belirlenen aylık tüketim limitinin altında kalması durumunda, tüketime devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyat uygulanacak.

        Fiili tüketimin belirlenen aylık limitin üzerinde olması durumunda ise tüketimin tamamına devlet desteğinin daha az olduğu fiyat uygulanacak.

        5- MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN SİTELERDE UYGULAMA NASIL OLACAK?

        Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.

        6- YENİ UYGULAMADAN ABONELERİN NE KADARI ETKİLENECEK?

        Yeni uygulamadan hanelerin yaklaşık yüzde 12'sinin etkileneceği öngörülüyor.

        7- YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

        Yeni uygulama, nisan itibarıyla devreye girdi.

        8- MEVCUT DURUMDA TOPLAM DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN YÜZDE KAÇINI UYGULAMADAN ETKİLENECEK ABONELER YAPIYOR?

        Uygulamadan etkileneceği öngörülen haneler, konutlarda tüketilen toplam doğalgazın yaklaşık yüzde 36'sını kullanıyor.

        9- UYGULAMADAN İSTİSNA OLACAK BİR KESİM VAR MI?

        Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.

        10- LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE, TEKRAR DEVLET DESTEĞİNİN TAMAMINDAN NASIL FAYDALANACAK?

        Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğalgaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğalgaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.

        11- YÜKSEK TÜKETİM NEDENİYLE DÜŞÜK DESTEKLİ TARİFEYE GEÇEN VE ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN VATANDAŞLAR, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ DOĞAL GAZ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

        Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğalgaz desteğinden yararlanabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba ile oğlunu öldürdü

        Çorumun Mecitözü ilçesinde baba ve oğlu, tartıştıkları komşuları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!