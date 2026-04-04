Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.936,35 %-0,88
        DOLAR 44,5821 %0,27
        EURO 51,4750 %0,09
        GRAM ALTIN 6.704,43 %0,27
        FAİZ 42,79 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 104,72 %0,27
        BITCOIN 66.810,00 %-0,67
        GBP/TRY 58,9194 %-0,29
        EUR/USD 1,1519 %-0,17
        BRENT 109,03 %7,78
        ÇEYREK ALTIN 10.961,74 %0,27
        Haberler Ekonomi Emlak Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı - Emlak Haberleri

        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da riskli binaların dönüşümü için sağlanan yeni kentsel dönüşüm finansman projesinin detaylarına ilişkin paylaşım yaptı

        Giriş: 04.04.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' İADŞP kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar kredi finansmanı sunulacak. Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan bilgilerin detayları şöyle:

        BAZI GRUPLARA FAİZ İNDİRİMLERİ DE YAPILACAK

        1'inci Kategori T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler

        2'nci Kategori Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

        3'üncü Kategori Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler

        4. Kategori A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek.

        KREDİ ŞARTLARI NELER?

        -Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

        -Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

        -Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı

        -Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı %70 aşmamalı.

        NASIL BAŞVURU YAPARIM?

        1- SÖZLEŞME

        Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.

        2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU

        Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

        3-VATANDAŞ BAŞVURUSU

        Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

