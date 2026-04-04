Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile beraber 57 kişi gözaltına alınmıştı.

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki, 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

64 KİŞİ SAVCIYA İFADE VERDİ

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de tutuklandığı eski soruşturma ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Toplam 64 kişi nöbetçi savcıya ifade verdi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheliden, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de olduğu 30 kişi tutuklandı.

Bu kişilerden 11’inin, Turgay Erdem’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Rüşvet’ ve ‘Usulsüzlük’ soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi.

12 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 27 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.