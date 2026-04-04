Saatte 320 kilometre hızla uçabilen kaya kartalı Iğdır'da görüntülendi

Türkiye'nin en doğusundaki illerden Iğdır, yaklaşık 350 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar tespit edilen 504 kuş türüyle Türkiye'deki türlerden yüzde 69'unu barındıran Iğdır, bu çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Kentteki yüksek kesimli bölgelerde yaşayan yırtıcılar arasında kaya kartalı (Aquila chrysaetos) da bulunuyor.

Nesli tehlike altında olmamasına rağmen nadir görülebilen bu tür, dünyanın en hızlı uçabilen kuşları arasında yer alıyor.

Orta Asya'da kurt, çakal ve tilki avlamaları için eğitilen kaya kartalı, avına saldırı sırasında saatte 320 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.