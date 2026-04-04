Sarıyer’de mezarlık ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı. Olayın ardından şüphelilerin otomobille kaçtıkları anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı.

MEZARLIK ZİYARETİ KANA BULANDI

Olay, Ayazağa’da 29 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bağcılar’da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın (29) mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kuran 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. Ziyarete gelen grubun da karşılık vermesi üzerine olay kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada Murat Şaşmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsmail Başboğa kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PUSUCU GRUPTAN BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesiyle, pusu kuran grubun içinde yer aldığı belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayın ardından pusu kuran grubun otomobille kaçtığı anlara ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.