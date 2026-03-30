        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu | Son dakika haberleri

        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!

        İstanbul Sarıyer'de, Bağcılar'da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Serhat Karabay'ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kurduğu öne sürülen 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan gruptaki 26 yaşındaki Enes B. ise ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın (29) mezarını ziyarete ziyarete gelen 6 kişilik grupla, yine Bağcılar’dan geldikleri öğrenilen 3 kişilik grup arasında silahlı çatışma çıktı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre çatışmada başından vurulan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti; Enes B. (26) ise yaralandı.

        Serhat Karabay, 6 ay önce silahlı saldırıda can vermişti.
        MEZARLIKTA ÇATIŞMA ÇIKTI

        Yaralı Enes B., arkadaşları tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağ dizinden yaralandığı belirlenen Enes B. tedavi altına alındı.

        6 KİŞİLİK GRUBA ATEŞ AÇTILAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grubun araçtan indikleri sırada mezarlıktaki otomobilde bulunan 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradığını tespit etti.

        3 KİŞİLİK GRUPTAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

        Açılan ateşe 6 kişilik gruptan İbrahim O. (22) silahla karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişilik grupta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Enes B., Hekim Azat K. (23), Erhan M. (24), Vedat T. (25) ve Agit A.’yı (22) yakaladı.

        SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.’yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

