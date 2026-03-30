Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir çağ başlıyor. 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla ülke genelinde devreye giriyor. Bu geçiş, sadece daha hızlı internet değil; gecikmenin minimuma indiği, aynı anda binlerce cihazın sorunsuz bağlandığı, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar birçok yeniliğin günlük hayata entegre olduğu bir geleceğin kapısını aralıyor.

1 Nisan’da başlayacak 5G hizmetine sayılı gün kala Vodafone Türkiye bir basın toplantısı düzenleyerek yeni kampanyalarını ve 5G ile hayatımıza girecek yenilikleri anlattı.

EN KAPSAMLI 5G LANSMANI

Toplantıda soruları yanıtlayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, “5G’de Almanya’nın 5 yılda geldiği noktaya ilk günden ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Aksoy, bu iddialı hedefi somut yatırımlarla destekleyerek, son 5 yılda şebekeye spektrum bedeli hariç 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını vurguladı. Ülke genelinde 10 milyon kilometre yol kat ederek altyapıyı güçlendirdiklerini, 3,4 milyon saat mesai harcadıklarını ve 15 bin kişilik ekosistemle çalıştıklarını belirten Aksoy, bu hazırlıklar sayesinde 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G sinyalini devreye alacaklarını söyledi. Böylece Vodafone, Almanya’nın 5G’de 5 yılda ulaştığı kapsama ve kalite seviyesine Türkiye’de ilk günden itibaren erişmiş olacak. Aksoy, bu lansmanın kapsama ve kullanıcı sayısı açısından Vodafone’un dünyada gerçekleştirdiği en büyük 5G geçişi olacağını da sözlerine ekledi.

Vodafone’un 5G geçişi için yaptığı çalışmalar ve yeni kampanyaları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin 7 bölgesiyle canlı bağlantı kurularak bölgelerdeki 5G çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Engin Aksoy, son 5 yılda Vodafone şebekesinde yapılan hazırlıkları ise şöyle özetledi:

“Ekosistemimizle birlikte 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı çalışanımızın katkısıyla, 5 yılı aşkın bir hazırlık dönemini başarıyla tamamladık. Son 1 yılda ülke genelinde 10 milyon km yol kat ederek altyapımızı güçlendirdik. Bu, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna 6 bin defa gitmek demek. Hazırlıklar için toplamda 3,4 milyon saat mesai harcadık. Bu çalışmalar sayesinde, hem 5G müşterilerimize yüksek kapasitenin ve kapsamanın faydasını, hem de 4.5G müşterilerimize deneyim iyileştirmesi sağlayacağız. Vodafone Türkiye olarak, son 5 yılda şebekemize spektrum bedeli hariç 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Bugün geldiğimiz noktada, 1 Nisan itibarıyla ülkemizin en doğusundan en batısına tüm şehir ve ilçelerde 5G için hazırız. Bu kapsam, yalnızca coğrafi genişliği değil; dünyanın en fazla ülkesinde 5G hizmeti veren bir numaralı operatör olarak, Türkiye'nin dijital geleceğine duyduğumuz bağlılığı da temsil ediyor.”

MÜŞTERİLERLE KUTLAMA KAMPANYALARI

Şirket, 5G’nin gelişini müşterileriyle kutlamak için 2 farklı kampanya düzenleyeceğini de açıkladı. İlk kampanya kapsamında, 30 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında seçili 5G destekli telefon modellerinde %50’ye varan indirim sunulacak. Bu, bugüne kadar Türkiye’de ve Vodafone’da yapılmış en büyük 5G cihaz indirim kampanyası olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin saat 17.00-21.00 aralığında Vodafone mağazalarına gitmesi gerekiyor. Mağazalarda farklı konseptlerde tüm 5G uyumlu telefonlarda geçerli indirimler de sağlanacak. Bu kampanyayla, 200 milyon TL’yi aşkın cihaz faydası sağlanması hedefleniyor. Diğer kampanyada ise 5G’yi sınırsızca deneyimleyebilsin diye müşterilere 4 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye edilecek. Kampanyadan yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulamasına girilmesi yeterli olacak.

SINIRSIZ PAKETLER İNOVASYONU

Mevcut müşterilerine özel bir inovasyon da tasarladığını da vurgulayan telekomünikasyon devi, müşterilerinin hangi tarifeyi kullanıyor olursa olsun, 5 farklı alanda sunulacak “Sınırsız Uygulama Paketleri” ile en çok sevdiği ve tercih ettiği uygulamalarda 5G’nin sınırsız dünyasını deneyimleyebileceğini duyurdu. Dilediği paketi, tarifesine ek olarak ve tarifesinde hiçbir şeyi değiştirmeden, ayda 99 TL karşılığında satın alabilecek. Sevilen uygulamaların 5G ile sınırsız kullanılmasını sağlayan paketler dünyası inovasyonu için düzenlenen kampanya 1 ay sürecek.

EV İNTERNETİ’NDE İNDİRİM

Vodafone, Ev İnterneti müşterileri için de bir kampanya düzenleyecek. Anında Ev İnterneti ürünü RedBox’ı Aralık 2025’te pazara sunan Vodafone, tak çalıştır özelliğine sahip 5G RedBox ile müşterilerine fiber hızında Ev İnterneti deneyimi sağlayacak. Hiçbir kurulum gerektirmeyen ürünün en çok tercih edilen “her yerde kullanma” özelliği, ayda 400 TL yerine 1 Nisan itibarıyla ayda 200 TL’ye sunulacak.

5G DENEYİMİ YAŞATILDI

Toplantıda 5G destekli hologram teknolojisiyle bir 5G kullanım senaryosu da gerçekleştirildi. Türkiye U19 Milli Takımı kaptanlarından Ceylin Kuyan’ın toplantı mekânına 20 km uzakta bulunan Vodafone Plaza’da tablete attığı imza, Vodafone 5G teknolojisi sayesinde eşzamanlı olarak toplantı mekânında bulunan robot kol tarafından milli takım formasının üzerine aktarıldı. Diğer yandan, toplantı mekânında kurulan deneyim alanında Mobil Oyun, 5G Müşteri Faydaları, RedBox Pro, Akıllı Uzman Destek Sistemi ve Güvenli Sürüş temalarıyla oluşturulan stantlarda 5G çözümleri tanıtıldı.