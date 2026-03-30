Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın! - Galatasaray Haberleri

        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!

        Galatasaray'da gözler milli arada izinli olan Mauro Icardi'ye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçındaki tavırları sonrası yıldız oyuncuyla özel görüşme yaparak Trabzonspor derbisi için onu ilk 11'e hazırlamayı planlıyor. Ancak Icardi'nin performansına göre alternatif plan hazır; yıldız golcünün yeterli görülmemesi halinde hücum hattında Barış Alper Yılmaz görev alacak.

        Giriş: 30.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’da gözler, milli arada ailevi nedenlerle izinli olan Mauro Icardi’ye çevrildi.

        2

        Yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde takıma katılması beklenen Arjantinli süper yıldız için teknik direktör Okan Buruk özel bir hazırlık içinde.

        3

        LIVERPOOL MAÇI GERGİNLİĞİ MASADA

        Son oynanan Liverpool karşılaşmasında oyuna girme konusundaki isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Icardi ile Okan Buruk yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

        4

        Osimhen’in yokluğunda hücum hattının liderliğini Arjantinli yıldıza teslim etmek isteyen Buruk, öğrencisine "Sana güveniyorum, bu derbinin anahtarı sensin. Kendini hazırla" mesajını verecek.

        5

        Her ne kadar alternatif planlar yapılsa da, teknik heyetin asıl planı Icardi’yi Trabzonspor maçında sahaya ilk 11’de sürmek. Arjantinli golcünün antrenmanlarda sergileyeceği "istekli" görüntü, bu kararın resmileşmesini sağlayacak.

        6

        B PLANI: BARIŞ ALPER İLERİ UCA

        Icardi’nin yarınki antrenman performansında motivasyon kaybı veya fiziksel eksiklik gözlemlenirse, Okan Buruk risk almayacak. Bu durumda:

        7

        Birinci Senaryo: Icardi'nin 11'de başlaması ve hücumun merkezi olması.

        8

        B Planı: Icardi'nin hazır olmaması durumunda, formda isim Barış Alper Yılmaz’ın ileri uçta görev alması.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
