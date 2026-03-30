Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
Galatasaray'da gözler milli arada izinli olan Mauro Icardi'ye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçındaki tavırları sonrası yıldız oyuncuyla özel görüşme yaparak Trabzonspor derbisi için onu ilk 11'e hazırlamayı planlıyor. Ancak Icardi'nin performansına göre alternatif plan hazır; yıldız golcünün yeterli görülmemesi halinde hücum hattında Barış Alper Yılmaz görev alacak.
Galatasaray’da gözler, milli arada ailevi nedenlerle izinli olan Mauro Icardi’ye çevrildi.
Yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde takıma katılması beklenen Arjantinli süper yıldız için teknik direktör Okan Buruk özel bir hazırlık içinde.
LIVERPOOL MAÇI GERGİNLİĞİ MASADA
Son oynanan Liverpool karşılaşmasında oyuna girme konusundaki isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Icardi ile Okan Buruk yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.
Osimhen’in yokluğunda hücum hattının liderliğini Arjantinli yıldıza teslim etmek isteyen Buruk, öğrencisine "Sana güveniyorum, bu derbinin anahtarı sensin. Kendini hazırla" mesajını verecek.
Her ne kadar alternatif planlar yapılsa da, teknik heyetin asıl planı Icardi’yi Trabzonspor maçında sahaya ilk 11’de sürmek. Arjantinli golcünün antrenmanlarda sergileyeceği "istekli" görüntü, bu kararın resmileşmesini sağlayacak.
B PLANI: BARIŞ ALPER İLERİ UCA
Icardi’nin yarınki antrenman performansında motivasyon kaybı veya fiziksel eksiklik gözlemlenirse, Okan Buruk risk almayacak. Bu durumda: