Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!

Hatay'da annesini darp ettiği iddia edilen Abdulsamet Akay (28), kendisine engel olmak isteyen eşi Emel Akay'ı (26) bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİ ENGEL OLMAK İSTEDİ

İddiaya göre Abdulsamet Akay, henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darp etmeye başladı. Bu sırada eşi Emel Akay, araya girip, kendisine engel olmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Akay, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Emel Akay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akay'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay’ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.