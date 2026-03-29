Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!

        Hatay'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentte annesini darp ettiği iddia edilen Abdulsamet Akay, kendisine engel olmak isteyen eşi Emel Akay'ı bıçakla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da annesini darp ettiği iddia edilen Abdulsamet Akay (28), kendisine engel olmak isteyen eşi Emel Akay'ı (26) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde meydana geldi.

        EŞİ ENGEL OLMAK İSTEDİ

        İddiaya göre Abdulsamet Akay, henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darp etmeye başladı. Bu sırada eşi Emel Akay, araya girip, kendisine engel olmak istedi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Akay, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Emel Akay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akay'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay’ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
