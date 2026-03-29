Antrenmanda fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı!

Slovakya ile 31 Mart Salı günü oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını sürdüren Romanya Milli Takımı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu bugünkü antrenman sırasında rahatsızlandı.

80 yaşındaki teknik adamın fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu ve tesislerideki ilk müdahalenin ardından Bükreş'teki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir. Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ​​ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı.

112 acil servis çağrısının ardından, iki SMURD ekibi acilen antrenman tesislerine gitti. Sağlık personelinin hızlı müdahalesi sayesinde teknik direktörün durumu hızla stabilize edildi. Şu anda antrenörün durumu stabil. Ancak, yürürlükteki tıbbi protokollere göre ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla, Mircea Lucescu kapsamlı incelemeler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledildi."