        Antrenmanda fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Antrenmanda fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı!

        Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Giriş: 29.03.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!

        Slovakya ile 31 Mart Salı günü oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını sürdüren Romanya Milli Takımı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu bugünkü antrenman sırasında rahatsızlandı.

        80 yaşındaki teknik adamın fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

        Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu ve tesislerideki ilk müdahalenin ardından Bükreş'teki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

        "Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir. Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ​​ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı.

        112 acil servis çağrısının ardından, iki SMURD ekibi acilen antrenman tesislerine gitti. Sağlık personelinin hızlı müdahalesi sayesinde teknik direktörün durumu hızla stabilize edildi. Şu anda antrenörün durumu stabil. Ancak, yürürlükteki tıbbi protokollere göre ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla, Mircea Lucescu kapsamlı incelemeler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledildi."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İsrail'de otoparklar sığınak oldu"

        İran füzeleri nedeniyle İsrail'de birçok kişi yeraltına indi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!