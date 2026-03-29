        Yüz binlerce kişi katıldı: Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri! | Dış Haberler

        Londra'da "Together Alliance" adlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ittifak, "aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteriyi" düzenledi. Londra'da dün düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Filistin'e destek sloganlarının da atıldığı yürüyüşte, "İran'ı bombalamaya son verin", "Gazze yalnız değil", "Epstein'in dostları ve savaş suçluları" yazılı pankartlar taşındı

        AA / Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:52
        İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, Filistin'e destek ve aşırı sağ karşıtı yürüyüşlere katıldı. Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) çağrısıyla, Hyde Park yakınlarındaki Exhibition Yolu'nda bir araya gelen göstericiler, Filistin ve İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

        Göstericiler, Filistin, İran ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "İran'ı bombalamaya son verin", "Özgür Filistin", "Gazze yalnız değil", "Epstein'in dostları ve savaş suçluları" yazılı pankartlar taşıdı.

        Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericiler, daha sonra "Together Alliance" adlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın düzenlediği aşırı sağ karşıtı yürüyüşe dahil oldu.

        "Sınırlar yok, uluslar yok, sınır dışı etmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, bazı göstericilerin "Bizi bölemezsiniz", "Mülteciler burada hoş karşılanır" ve "Bu dünya herkesin" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

        Yürüyüşe, İngiliz şarkıcı Paloma Faith, Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İngiliz milletvekilleri Dawn Butler ve Diane Abbott dahil çok sayıda siyasetçi ve aktivist de katıldı.

        "Aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri"

        "Together Alliance" Başkanı Kevin Courtney, yürüyüşün ardından Whitehall'da toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, bunun "aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri" olduğunu belirterek, katılımın yaklaşık 500 bin kişi olduğunu ifade etti.

        İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada da artan aşırı sağa karşı "yeter artık" mesajı verilmesi amacıyla ülke genelinde mobilizasyon başlatıldığı, korku yerine umut mesajı verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Gösteri güzergahında, İran hükümeti karşıtı küçük çaplı bir grubun da İran'ın Şah dönemine ait bayrağının yanı sıra İsrail ve ABD bayrakları taşıdığı görüldü. Grup, İsrail ve ABD lehine sloganlar atarak, Filistin yürüyüşüne katılan göstericileri provoke etmeye çalıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!