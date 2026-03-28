İngiltere'den flaş iddia: Galatasaray, Bruno Fernandes için kesenin ağzını açtı!

2020 yılından beri Manchester United forması giyen Fernandes, artık şampiyonluklar yaşayacağı ve Şampiyonlar Ligi’nde iddiası olan bir kulüpte oynamak istiyor. O dönem Sporting’den 65 milyon Euro’ya transfer edilen Fernandes, aradan geçen süreçte 320 kez Manchester United forması giyerken, 106 gol 103 de asiste imzasını attı.