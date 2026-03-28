İngiltere'den flaş iddia: Galatasaray, Bruno Fernandes için kesenin ağzını açtı!
Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bruno Fernandes transferi için harekete geçtiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu transferi sonuçlandırmak için büyük bir kaynak ayırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Football365'in haberinde sarı-kırmızılı yönetimin, bu transferi sonuçlandırmak adına 60 milyon euro seviyesinde bir kaynak ayırdığı iddia edildi.
İngiliz basınına göre 31 yaşındaki oyuncu tekliflere açık durumda ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen kulüplerden birisi de Galatasaray olarak gösteriliyor.
Fernandes’in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, Manchester United’ın oyuncuyu bonservis geliri elde etmek adına elden çıkarabileceği konuşuluyor.
Galatasaray’ın transfer yarışında Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin önüne geçmeyi hedeflediği belirtilirken, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin de sürdüğü aktarıldı.
2020 yılından beri Manchester United forması giyen Fernandes, artık şampiyonluklar yaşayacağı ve Şampiyonlar Ligi’nde iddiası olan bir kulüpte oynamak istiyor. O dönem Sporting’den 65 milyon Euro’ya transfer edilen Fernandes, aradan geçen süreçte 320 kez Manchester United forması giyerken, 106 gol 103 de asiste imzasını attı.