        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğum izni artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Doğum izni artıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Bakan Göktaş, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        New York'ta Türkiye'yi temsilen katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumunda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde kadın ve çocukların sesi olduklarını belirten Göktaş, şunları söyledi:

        "İran'da 170 çocuk ilk gün vuruldu, hayatını kaybetti. Bu konuya da dikkat çektik fakat uluslararası kuruluşlardan çok daha güçlü bir beyan beklerdim. Bu savaş odağında da neredeyse ses eden olmadı. İlkeli tutumun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir ilke tutumunuz varsa bunu her platformda dile getirmek lazım. Bazı savaşları görüp bazılarını görmezden gelemeyiz. Biz, nerede olursa olsun mazlumun, mağdurun, kadınların, çocukların yanında olmayı, onların sesleri olmayı sürdüreceğiz. Biz, ülke olarak savaşı önlemek adına çok yoğun çaba harcadık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda oldukça hassas. En kısa zamanda barışın, huzurun tekrar tesis edilmesi ve çatışmaların bir an önce son bulması en büyük temennimiz."

        REKLAM

        Göktaş, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta Türkiye'nin tutumunun diplomatik yollarla süreci sakinleştirmek, bir an önce bölgede barışın ve istikrarın sağlanması olduğunu dile getirdi.

        "15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi haftaya komisyonda görüşülecek"

        Bakan Göktaş, çocukların yüzde 63'ünün sosyal medyada çok yoğun varlık gösterdiğine dikkati çekti.

        "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nı oluşturduklarını anlatan Göktaş, "Yaklaşık 1,5 yıldan fazladır bu konuya çalışıyoruz. Bu konu tüm dünyanın gündeminde. Ailelerle, çocuklarla, uzmanlarla, teknoloji firmalarıyla bir araya geldik. Hassasiyetlerimizi dile getirdik ve ülkemize özgü bir model çalıştık. Torba yasamızın içerisinde bulunan 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi AK Parti Grubumuz, Meclis Başkanlığına sundu. Haftaya inşallah komisyonda görüşülecek. En yakın zamanda yasalaşma sürecini bekliyoruz. Bununla birlikte yönetmelik çıkacak." diye konuştu.

        REKLAM

        Bakan Göktaş, kamuoyunda yüzde 80'in üzerinde bu konuda destek verildiğini belirterek, "Amacımız, yasakçı zihniyet değil denetim mekanizmalarının oluşturulması. Oyunlarla ilgili de benzer hassasiyetler var. Amacımız, burada bir muhatap bulmak. Sosyal medya, bağımlılık üretiyor. Dijitalde akran zorbalığı da çok arttı. Biz de 'Çocuklar Güvende' uygulamasını hayata geçirdik. Çocuklarımızın okulda veya sokakta karşılaşabildikleri olumsuzlukları bildirdiği bir platform oluşturduk. Bu uygulamayı ailelerimize ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bildirimde bulunduklarında biz de müdahale edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "İlkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak"

        Doğum oranlarına değinen Göktaş, "Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu. Hane büyüklüğümüz oldukça küçüldü, hane ortalamamız 3,17. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor. Hızla yaşlanıyoruz. Nüfusta da bütün dünyada düşüş var ama ülkemizdeki düşüş çok hızla oldu. Bazı ülkelerin 90 yılda yaşadığı düşüşü biz, 27 yıl gibi kısa bir sürede yaşadık. Doğurganlık hızımızda bu şekilde gidersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş." değerlendirmesinde bulundu.

        Göktaş, doğum izinlerinde de uzun yıllardır düzenleme yapılmadığını, 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler. Koruyucu ailelere de özellikle 0-3 yaştaki evlat edinme süreçlerinde doğum izni süresi gibi bir izin süresi tanımış olacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan 132 bin 686 genç yararlandı

        Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili detaylara ilişkin şunları kaydetti:

        "Gabar'dan, Filyos'tan, yer altı zenginliklerinden çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Oradan gelen rakamlar, Aile ve Gençlik Fonu'nda birikiyor ve bu kaynakları gençlerimizin evlenme yolunda yanında olmak adına kullanıyoruz. Ocak ayı itibarıyla 18-25 yaş arasında olanlarda geliri 250 bine, 26-29 yaş arasındaki gençlerimizde de 200 bin liraya getirdik. Evlenmeden önce onları iki gün eğitim programına da tabi tutuyoruz. Şu ana kadar 227 bin 993 çift, Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurdu ve kredi ödemesi yapılan genç sayımız 132 bin 686. 10 milyar 734 milyon lira bir kaynak aktardık. Bu kredi 4 yıllık, 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli. 48 ay içerisinde de çocuk sahibi olurlarsa 12 ay erteleme imkanı sunuyoruz. Bu krediden faydalanan gençlerimize 2 bin 46 şirketten de yüzde 40'a varan indirim sağlıyoruz. Sadece evlendirmekle kalmadık. Bugüne kadar 1 yılda 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu oldu. Ortalama anne baba yaşının da böylece düştüğünü görüyoruz. En güçlü kalemiz aile."

        Güçlü devletlerin, güçlü ailelerden oluştuğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlılar için de birçok çalışma yaptıklarını, yanlarında olmayı sürdürdüklerini, evlerinde de destek olduklarını anlattı.

        Göktaş, özel sektörde de engelli istihdamını artıracak adımlar attıklarını belirterek, AK Parti döneminde kamuda engelli sayısının 5 binden 80 bine çıktığını söyledi.

        Kadına yönelik şiddete ilişkin de Bakan Göktaş, "Kadına yönelik şiddet, küresel bir mesele ve maalesef görünürlüğü oldukça arttı. Şiddet vakalarında bütün dünyada bir artış olduğunu söyleyebilirim. Biz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıfır toleransla bu konunun üzerine gidiyoruz. Bizim için gerçekten siyaset üstü bir konu. 81 ilimizde şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz var. Ayrıca şiddetle mücadele irtibat noktalarımız var. Şiddet konusunda 6,9 milyon vatandaşımıza eğitimler verdik. Şiddet, farkındalığı arttıkça azalır, şiddet işaretleri bir anda gelmez. Kadınla ilgili şiddetle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

